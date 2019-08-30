Жители Рязани стали отправлять больше посылок родным

Жители Рязани стали отправлять больше посылок в другие города: по статистике службы доставки Boxberry за 2018 год было отправлено в 8 раз больше грузов, чем в 2017 году. 2019 года тоже показывает отличные результаты — за первое полугодие было отправлено в 1,5 раза больше посылок, чем в прошлом году. И речь идет именно о частных отправлениях. Посылки разлетаются по самым разным городам. Чаще всего — в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань и Калининград.

Причина проста — развитие коммерческих служб доставки. Одной из таких является служба доставки посылок и писем Boxberry . Чтобы отправить посылку, не нужно стоять в очередях и заполнять бесконечные бланки извещений. Все это можно сделать рядом с домом — быстро и комфортно, в ближайшем отделении Boxberry. В России работает более 3000 отделений, и находятся они в более 1500 населенных пунктах страны.

Отправлять посылки с помощью Boxberry не только комфортно, но и выгодно. До 31.10.2019 года вы можете воспользоваться специальными условиями и снизить стоимость доставки на 10%. Назовите оператору промокод НОВОСТЬ, когда будете отправлять посылку в отделении Boxberry. Или подготовьте документы онлайн и активируйте промокод в личном кабинете Boxberry.

Процесс оформления посылки занимает 5 минут. Оператор помогает упаковать отправление, а все пакеты и коробки для посылок предоставляются абсолютно бесплатно.

В Рязани работает 21 отделение Boxberry . Приходите в любое из них и отправляйте посылки родным и близким. Выбрать удобное время для посещения вы можете на сайте Boxberry. Что можно отправить? Подарки, а также полезные и нужные вещи. Чаще всего горожане отправляют книги, одежду, сувениры и другие знаки внимания.

Делитесь положительными эмоциями со своими близкими, доставляйте радость вместе с Boxberry!