Жители Рязани стали отправлять больше посылок родным

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Жители Рязани стали отправлять больше посылок в другие города: по статистике службы доставки Boxberry за 2018 год было отправлено в 8 раз больше грузов, чем в 2017 году. 2019 года тоже показывает отличные результаты — за первое полугодие было отправлено в 1,5 раза больше посылок, чем в прошлом году. И речь идет именно о частных отправлениях. Посылки разлетаются по самым разным городам. Чаще всего — в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань и Калининград.
Причина проста — развитие коммерческих служб доставки. Одной из таких является
Отправлять посылки с помощью Boxberry не только комфортно, но и выгодно.
Процесс оформления посылки занимает 5 минут. Оператор помогает упаковать отправление, а все пакеты и коробки для посылок предоставляются абсолютно бесплатно.
В Рязани работает
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