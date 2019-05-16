«Зеленый сад» на параде Победы в Рязани

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Лучшие сотрудники компании «Зеленый сад» в День Победы пронесли флаг города-героя Смоленска по улицам и площадям Рязани 9 мая. Для парада памятные полотнища всех советских городов-героев были изготовлены по инициативе одной из крупнейших рязанских строительных организаций.
Среди внуков и правнуков героев и тружеников войны, несших флаг, — заместитель директора управляющей компании «Зеленый сад — Мой Дом» Михаил Ляпин. Его прадед Георгий Семенович Шпа́гин — знаменитый советский конструктор стрелкового оружия, создавший легендарный пистолет-пулемёт ППШ. Более шести миллионов образцов этого оружия внесли решающий вклад в дело Великой Победы.
Дед начальника Службы имущественного обеспечения и режима «Зеленого сада» Александра Оришкевича — младший лейтенант Григорий Федорович Оришкевич командовал стрелковой ротой, за мужество и находчивость в бою награжден медалью «За отвагу».
У Сергея Голобоких, директора автотранспортного предприятия «Зеленый сад — Автоуслуга» воевали геройски оба деда. Василий Петрович Голобоких был награжден медалью «За оборону Москвы», а Андрей Иванович Обоимов — медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны.
Грибков Анатолий Петрович — дед инженера УЖК «Зеленый сад — Мой дом» Максима Фролова был летчиком-радистом, участвовал в разгроме милитаристской Японии.
В 1942 году Орденом Красной звезды за подвиг был награжден Петр Степанович Козлов — дед заведующего гаражом «Зеленого сада» Сергея Борисова.
Разведчиком стрелкового полка служил Борис Николаевич Яров, награжденный боевыми медалями и Орденом Отечественной войны — это дед Григория Ярова, заместителя начальника Службы капитального строительства.
Главный инженер «Зеленого сада» Владимир Тимченко по праву гордится своими дедами. Петр Дмитриевич Тимченко был летчиком, награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны. Андрей Егорович Тепляков был отмечен Орденами Красной звезды и Отечественной войны, медалью «За отвагу» — он дошел до Берлина!
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