Забота о людях и природе

Многие замечали на фестивалях, праздниках и других местах скопления большого количества людей специальные биотуалеты. В определенные моменты такие небольшие «комнатушки» являются настоящими спасителями, поэтому вполне логично, что без подобных объектов ситуация могла бы быть катастрофической. Стоит отметить, что такие туалетные кабины приобретают не только муниципальные организации и компании, но и физические лица, ведь данный вариант является идеальным выбором для дачных участков.
Известная компания «ЭкоГрупп» сегодня предлагает продукцию под маркой EcoGR. Все изделия отличаются серьезным подходом к созданию и использованием качественных материалов. Именно туалетная кабина эконом является наиболее выгодным во всех планах объектом. Ее стоимость довольно приемлемая, а качество и комплектация более чем удовлетворительны. Следует познакомиться с этим продуктом более детально.
Особенности биотуалета «Эконом»:
- накопительный бак — 250 л;
- ударопрочный полиэтилен имеет антивандальный эффект;
- внутренняя задвижка, крючок, дужки для замка и прочие объекты идут в комплекте с приобретением;
- конструкция легко очищается;
- на ней можно разместить рекламу практически любого образца;
- товар сопровождается двухлетней гарантией;
- передняя панель создана из каркаса из стали;
- покупка биологического туалета не станет ударом для кошелька.
Посетив официальный сайт компании, каждый заинтересованный пользователь может ознакомиться с визуальными характеристиками объекта и увидеть панорамное изображение. Заказать продукт марки EcoGR можно в двух цветах: синем и зеленом. Компания всегда старается идти в ногу со временем, поэтому использует для создания кабин только экологически безопасные материалы, которые разлагаются без вреда для окружающей среды. Дилеры и специализированные компании нередко воспринимают продукцию в качестве прибыльного и быстрореализуемого товара, тогда как обычные люди нередко приобретают туалеты на дачи или строительные участки, ведь рабочим без подобного объекта будет сложно работать.
В любом случае, обратившись в «ЭкоГрупп», человек получит информативную консультацию, менеджеры прекрасно осведомлены об особенностях сотрудничества и постараются сделать все, чтобы потенциальный клиент остался доволен результатами кооперации, финансовыми условиями и качеством изделий.
ООО «ЭкоГрупп» г. Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 1, под. 3, офис 270, бизнес центр «Контакт», телефон +7-495-506-06-73.