За таких, как он, мечтают выйти замуж: каких мужчин на самом деле выбирают женщины?

Чтобы был высокий, с машиной и хорошо зарабатывал — иногда кажется, что все женщины предпочитают примерно один тип мужчин. Как бы не так! На самом деле предпочтения могут быть весьма неожиданными. Откроем завесу тайны и разберемся, каких мужчин на самом деле хочет видеть рядом с собой прекрасный пол, а с какими отношения обречены на провал. И, конечно, завершим на интересной ноте — кто же этот идеальный мужчина?
1. Мужчина без амбиций
Женщинам не интересен мужчина, который не стремится к чему-либо в жизни. Без амбиций он становится скучным, а отсутствие стремления к развитию делает его малопривлекательным.
2. Мужчина, который не умеет слушать
Мужчина, который не слышит свою партнершу и считает, что всегда прав, часто теряет ее внимание. Женщины ценят внимание и желание понять их точку зрения.
3. Мужчина с излишней ревностью
Когда ревность переходит в контроль и недоверие, отношения начинают разрушаться. Женщинам нужно доверие и уверенность, а не постоянное чувство ограничения.
4. Мужчина, который знает, что хочет
Этот тип привлекает женщин уверенность, амбиции и стремление к самосовершенствованию. Мужчина с целями и четкими планами — это тот, кто вызывает восхищение.
5. Мужчина с чувством юмора
Женщины любят мужчин, которые могут рассмешить и создать атмосферу легкости. Чувство юмора помогает снимать напряжение и сближает.
6. Мужчина с заботой и уважением
Забота и внимание — важные качества, которые привлекают женщин. Это не только в словах, но и в поступках, в умении поддержать в нужный момент.
7. Военный: мужчина с силой духа
И, наконец, мужчина, который способен вызвать трепет — это военный. Он не обязательно должен быть в форме каждый день, но его характер, внутреннее спокойствие и решительность делают его по-настоящему привлекательным.
К тому же, с военным легче построить семью, завести ребенка и приобрести собственное жилье. Ведь военные Рязанской области могут купить квартиру на льготных условиях в жилых комплексах компании Стройпромсервис:
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Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
За таких, как он, мечтают выйти замуж: каких мужчин на самом деле выбирают женщины?
Чтобы был высокий, с машиной и хорошо зарабатывал — иногда кажется, что все женщины предпочитают примерно один тип мужчин. Как бы не так! На самом деле предпочтения могут быть весьма неожиданными. Откроем завесу тайны и разберемся, каких мужчин на самом деле хочет видеть рядом с собой прекрасный пол, а с какими отношения обречены на провал. И, конечно, завершим на интересной ноте — кто же этот идеальный мужчина?
1. Мужчина без амбиций
Женщинам не интересен мужчина, который не стремится к чему-либо в жизни. Без амбиций он становится скучным, а отсутствие стремления к развитию делает его малопривлекательным.
2. Мужчина, который не умеет слушать
Мужчина, который не слышит свою партнершу и считает, что всегда прав, часто теряет ее внимание. Женщины ценят внимание и желание понять их точку зрения.
3. Мужчина с излишней ревностью
Когда ревность переходит в контроль и недоверие, отношения начинают разрушаться. Женщинам нужно доверие и уверенность, а не постоянное чувство ограничения.
4. Мужчина, который знает, что хочет
Этот тип привлекает женщин уверенность, амбиции и стремление к самосовершенствованию. Мужчина с целями и четкими планами — это тот, кто вызывает восхищение.
5. Мужчина с чувством юмора
Женщины любят мужчин, которые могут рассмешить и создать атмосферу легкости. Чувство юмора помогает снимать напряжение и сближает.
6. Мужчина с заботой и уважением
Забота и внимание — важные качества, которые привлекают женщин. Это не только в словах, но и в поступках, в умении поддержать в нужный момент.
7. Военный: мужчина с силой духа
И, наконец, мужчина, который способен вызвать трепет — это военный. Он не обязательно должен быть в форме каждый день, но его характер, внутреннее спокойствие и решительность делают его по-настоящему привлекательным.
К тому же, с военным легче построить семью, завести ребенка и приобрести собственное жилье. Ведь военные Рязанской области могут купить квартиру на льготных условиях в жилых комплексах компании Стройпромсервис:
- оформить семейную ипотеку со ставкой всего 6%
- получить дополнительную скидку 50 000 рублей, которая суммируется с другими акциями застройщика. Скидка предоставляется участнику СВО, а также членам его семьи.
Квартиры на выгодных условиях доступны от 2,2 млн рублей во всех комплексах компании.
Подробнее вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481