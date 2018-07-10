За сколько лет рязанцы смогут накопить на самые дорогие вещи в мире

Специалисты портала GorodRabot посчитали, за сколько лет рязанцы смогут накопить на машину, квартиру или отдых на Бора-Бора.
Сегодня в Рязани около 7 500 вакансий, а средняя рязанская зарплата в июне составила 31 131 рубль. Менеджер по продажам получает здесь в среднем 30 000 рублей, инженер — 34 000 рублей, продавец — 23 000 рублей.
Сколько же жителям области придется копить (точнее, не тратить совсем), чтобы накопить на самые дорогие вещи в мире?
Менеджеру по продажам из Рязани придется копить:
- на личный остров у побережья Дубаи стоимостью 1 017 760 000 рублей — 33 925 месяцев или 2 817 лет;
- на самолет VIP-класса фирмы Embraer стоимостью 441 857 500 рублей — 14 728 месяцев или 1227 лет;
- на яхту Azimut 66 стоимостью 251 857 350 рублей — 8395 месяцев или 699 лет;
- на квартиру в Америке на Манхэттене стоимостью 158 975 000 рублей — 5299 месяцев или 441 год;
- на автомобиль Ferrari California стоимостью 7 800 000 рублей — 260 месяцев или 22 года;
- на двухкомнатная квартиру в Рязани стоимостью 2 500 000 рублей — 83 месяца или 7 лет и 9 месяцев;
- на мужские швейцарские часы бренда Hublot стоимостью 1 658 000 рублей — 55 месяцев или 4 года и 7 месяцев;
- на женскую шубу из соболя стоимостью 1 041 500 рублей — 35 месяца или 2 года и 11 месяцев;
- на тур на остров Бора-Бора на 7 дней стоимостью 420 000 рублей — 14 месяцев или 1 год и 2 месяца;
- на смартфон Apple iPhone X с памятью 256 Gb стоимостью 89 000 рублей — 3 месяца.
Инженеру из Рязани придётся копить:
- на личный остров у побережья Дубаи стоимостью 1 017 760 000 рублей — 29 934 месяца или 2495 лет;
- на самолет VIP-класса фирмы Embraer стоимостью 441 857 500 рублей — 12 995 месяцев или 1083 года;
- на яхту Azimut 66 стоимостью 251 857 350 рублей — 7407 месяцев или 617 лет;
- на квартиру в Америке на Манхэттене стоимостью 158 975 000 рублей — 4675 месяцев или 390 лет;
- на автомобиль Ferrari California стоимостью 7 800 000 рублей — 229 месяцев или 19 лет;
- на двухкомнатная квартиру в Рязани стоимостью 2 500 000 рублей — 74 месяца или 6 лет и 2 месяца;
- на мужские швейцарские часы бренда Hublot стоимостью 1 658 000 рублей — 49 месяцев или 4 года и 1 месяц;
- на женскую шубу из соболя стоимостью 1 041 500 рублей — 31 месяц или 2 года и 7 месяцев;
- на тур на остров Бора-Бора на 7 дней стоимостью 420 000 рублей — 12 месяцев;
- на смартфон Apple iPhone X с памятью 256 Gb стоимостью 89 000 рублей — 3 месяца.
Продавцу из Рязани придётся копить:
- на личный остров у побережья Дубаи стоимостью 1 017 760 000 рублей — 44 250 месяцев или 3688 лет;
- на самолет VIP-класса фирмы Embraer стоимостью 441 857 500 рублей — 19 221 месяц или 1601 год;
- на яхту Azimut 66 стоимостью 251 857 350 рублей — 10 950 месяцев или 913 лет;
- на квартиру в Америке на Манхэттене стоимостью 158 975 000 рублей — 6912 месяцев или 576 лет;
- на автомобиль Ferrari California стоимостью 7 800 000 рублей — 339 месяцев или 28 лет;
- на двухкомнатная квартиру в Рязани стоимостью 2 500 000 рублей — 108 месяцев или 9 лет;
- на мужские швейцарские часы бренда Hublot стоимостью 1 658 000 рублей — 72 месяца или 6 лет;
- на женскую шубу из соболя стоимостью 1 041 500 рублей — 45 месяцев или 3 года и 5 месяцев;
- на тур на остров Бора-Бора на 7 дней стоимостью 420 000 рублей — 18 месяцев или 1 год и 6 месяцев;
- на смартфон Apple iPhone X с памятью 256 Gb стоимостью 89 000 рублей — 4 месяца.
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