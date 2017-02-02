За подарками в Россельхозбанк 

Февраль и март богаты на праздники: День всех влюбленных, День защитника Отечества, Международный женский день.
Россельхозбанк готов облегчить поиск подарков для родных и близких и предлагает приобрести серебряные монеты из специальных праздничных коллекций. Оригинальным подарком ко Дню всех влюбленных станут монеты «С любовью», «Венеция», «Ренессанс», «Рококо».
Они отличаются романтическими сюжетами и неизменно высоким качеством исполнения. Каждое изделие упаковано в оригинальные футляры. Для мужчин Россельхозбанк предлагает приобрести монеты из серии «История русской авиации»: «ЛА-5», «СУ-25», «БЕ-200», «ЯК-3» или «Звезда» и «Корона» из серии «Алмазный фонд». Специально для представителей одной из самых мужественных профессий представлена монета «МЧС России». Консервативный и вместе с тем стильный дизайн придется по вкусу сильной половине человечества.
Памятные монеты — это оригинальный подарок для родных, близких, друзей,
К празднику 8 марта клиенты могут приобрести монеты из серии «Подарок» («Бабочка», «Горлица-символ счастья», «Сказка» и «Цветы») и «Материнская любовь». Необычная форма, дизайн, и индивидуальная упаковка, органично дополняющая каждую монету, сделают ваш подарок оригинальным и запоминающимся.
Памятные монеты — это оригинальный подарок для родных, близких, друзей, а также деловых партнеров. Они отличаются высоким качеством чеканки, ограниченным тиражом и эксклюзивным дизайном. Монеты представлены в широком ценовом диапазоне, поэтому клиенты без труда подберут подходящий подарок на любой вкус и кошелек.
Подробности и перечень точек продаж, реализующих монеты, можно найти на официальном сайте АО «Россельхозбанк» в разделе «