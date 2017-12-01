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12:22, 1 декабря 2017 82

За десять месяцев РСХБ получил 1,2 миллиарда прибыли

За десять месяцев РСХБ получил 1,2 миллиарда прибыли

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк», рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), в январе-октябре 2017 года составила 1,2 млрд рублей по сравнению со 118,6 млн рублей годом ранее.

По состоянию на 1 ноября совокупный кредитный портфель банка превысил 1,9 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,6%. В том числе объем кредитов корпоративным заемщикам увеличился на 10,3% до 1,56 трлн рублей, частным лицам — до 347,2 млрд рублей (на 6,8%).

«Банк демонстрирует опережающую среднерыночную динамику по направлению привлечения средств клиентов, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны бизнеса и населения. По итогам 10 месяцев 2017 года объем привлеченных средств составил 1,97 трлн рублей, увеличившись с начала года на 26,1%", — отметили представители Россельхозбанка.

Кроме того, по их словам, РСХБ продолжает наращивать кредитную поддержку АПК в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства. Кредитный портфель банка в сегменте АПК на 1 ноября составил 1,19 трлн рублей против 1,17 трлн рублей на начало текущего года.

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