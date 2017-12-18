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13:56, 18 декабря 2017 1 583
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За 11 месяцев Россельхозбанк получил 1,7 миллиарда чистой прибыли

За 11 месяцев Россельхозбанк получил 1,7 миллиарда чистой прибыли

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» по итогам работы в январе-ноябре 2017 года составила 1,7 млрд рублей против 98 млн рублей годом ранее. Показатель рассчитан на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

С начала 2017 года совокупный кредитный портфель банка увеличился на 10,5%, до 1,9 трлн рублей. Из них объем кредитов корпоративным клиентам составляет почти 1,6 трлн рублей (прирост за 11 месяцев 2017 года на 11,0%), физическим лицам — свыше 351 млрд рублей (прирост — 8,1%).

По итогам января-ноября 2017 года объем привлеченных средств клиентов превысил 2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 29,2%. Банк продолжает демонстрировать по данному направлению динамику, опережающую среднерыночные показатели.

РСХБ успешно наращивает кредитную поддержку отрасли АПК — по состоянию на 1 декабря кредитный портфель банка в данном сегменте превысил 1,2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,9%.

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