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Юг России развивается

Продолжается комплексное развитие Юга России, инфраструктурных проектов, сферы туризма и жилищного строительства. В Кудепсте появится новый эко-жилищный комплекс. Проект финансирует ВТБ. Жилищный комплекс из шести зданий высотой от 15 до 17 этажей возведут в одной из экологически чистых и малозаселенных локаций города-курорта.

Строительство предполагает комплексное развитие территории. В непосредственной близости от ЖК строятся инфраструктурные объекты: детский сад на 550 мест, благоустроенные набережные с обеих сторон реки Кудепста рядом с Национальным парком и Тисо-самшитовой рощей. Кроме того, реализованы проекты по строительству нового капитального моста и участка двухполосной автомобильной дороги. Также спроектирована отдельная зона для отдыха и игр, амфитеатр с ландшафтным озеленением, комфортные пространства с гамаками, детская площадка и специальные зоны для любителей пляжного волейбола, бадминтона и воркаута.

«Мы поддерживаем комплексное развитие Юга России, как инфраструктурные проекты, так и сферу туризма и жилищного строительства. Сочи на протяжении многих лет лидирует как туристическое направление, но важно создавать комфортную инфраструктуру и для местных жителей региона. На данный проект выделено финансирование в размере 20 млрд рублей», — рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.