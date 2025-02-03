Я бы хотела знать это раньше: 3 совета, которые облегчат жизнь маме малыша

Появление на свет малыша — одно из ключевых и самых радостных событий в жизни женщины. При этом материнство наполнено не только счастливыми моментами, но и множеством новых забот и вызовов, справиться с которыми бывает непросто, особенно, если речь идет о первенце.

Опытные мамы советуют подготовиться в первую очередь в бытовом плане, и речь здесь не только о покупке кроватки, коляски и подгузников. Лучше заранее подумать о следующих вопросах:

1. Куда вы поставите коляску и как будете выходить на прогулку?

Только вспомните эти неудобные узкие подъезды без лифта в пятиэтажках! Сложно представить, с какими трудностями сталкиваются мамочки, живущие на 5 этаже и вынужденные регулярно таскать коляску по лестнице.

Если сейчас вы живете в доме с не самым удобным подъездом, лучше по возможности переехать туда, где есть колясочная на 1 этаже или хотя бы большой грузовой лифт.

2. Удобной для ухода за новорожденным должна быть и сама квартира.

Мамы, живущие в квартире с мастер-спальней, отмечают, что такая планировка очень облегчает им ежедневную рутину. Когда ваша постель, кроватка малыша, и ванная находятся рядом, легко в любой момент искупать и переодеть ребенка, а также прилечь отдохнуть во время его сна, но при этом оставаться рядом и быть начеку.

3. Шумоизоляция от соседей.

Одни мамы думают, что ночной плач ребенка может докучать соседям, другие, наоборот, боятся, что чужие бытовые звуки разбудят малыша. При этом, меньше всего переживаний по поводу шума отмечают женщины, живущие в доме с кирпичными стенами и с небольшим количеством соседей на этаже.

Если вы скоро станете или уже являетесь мамой малыша и планируете переехать в новую квартиру за счет семейной ипотеки, присмотритесь к квартирам в жилом квартале Огни. Здесь для покупки по стартовой цене доступны семейные планировки с мастер-спальней и просторной детской, есть отдельные колясочные зоны в каждом подъезде или прямо на этаже, а сам дом строится из кирпича, что обеспечивает отличную тепло- и шумоизоляцию.

Например, квартира с мастер-спальней по семейной ипотеке 4,1% обойдется всего от 29 796 руб\мес.

При покупке квартиры также выгодно использовать материнский капитал. Вы сохраните и приумножите его сумму, ведь цена квартиры будет расти, а сам маткапитал индексируется гораздо медленнее

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте или в телегам-канале застройщика, а также по телефону +74912247000

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.