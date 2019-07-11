Выбор ритуальной службы и траурных товаров. Почему выгодно иметь дело с компанией Ritual.ru?

При организации похорон многие москвичи теряются, так как им сложно определиться, к кому обращаться за помощью. Вполне понятно, что ни одна семья в столице не сможет самостоятельно решить все вопросы.

Даже если она сможет сама найти участок для могилы на городском кладбище, все равно придется обращаться в ритуальное агентство. Например, чтобы арендовать катафалк и автобус для перевозки пришедших на траурное мероприятие.

С процедурой организации похорон в Москве не все знакомы, так эта тема не слишком часто обсуждается в СМИ и на телевидении. Именно по этой причине не всем известно, какие мероприятия получится сделать самостоятельно, а с чем именно нужно обращаться в ритуальное агентство.

Похороны в Москве: какие услуги понадобятся?

Семья может сама вызвать врача и наряд полиции, чтобы был произведен осмотр тела умершего и составлены соответствующие акты. И только потом можно переходить к дальнейшим действиям.

Сначала нужно составить список того, что придется сделать. Но лучше сразу обратиться за помощью в ритуальную службу и узнать, какие они смогут предложить услуги. В любом случае нужно не упустить несколько важных моментов:

тело надо отправить в морг на вскрытие;

нужно сразу найти участок для могилы;

необходимо арендовать катафалк и автобус;

следует определиться, где будут проводиться поминки.

Вполне возможно, что нужно арендовать и траурный зал, так как прощаться с умершим не очень удобно в городской квартире. Тем более, если сразу будет совершаться и отпевание.

Выбор ритуальной компании: как не ошибиться?

В Москве можно насчитать сотни ритуальных агентств, которые предлагают соответствующие услуги. Одни из них являются чисто коммерческими, поэтому для них основное — это бизнес. Они могут предлагать даже некачественные услуги, но по высоким расценкам. А другие подобные компании считаются официальными. Вот только не всегда может оказаться так, что ритуальная служба готова предложить весь комплекс услуг, учитывая и траурные атрибуты.

И что же делать, когда надо совершить похороны по не слишком высокой цене?

Все очень просто: надо обращаться в компанию Ritual.ru. Это государственная организация, которая давно предлагает услуги по организации похорон. А теперь она представлена и в интернете.

Поэтому у любого человека имеется возможность зайти на сайт Ritual.ru и заказать здесь как отдельные услуги, так и весь комплекс, если требуются похороны «под ключ». Сразу можно заказать по приемлемой цене и ритуальные товары, которые будут доставлены по указанному адресу.

Определенной категории москвичей здесь предлагаются соответствующие льготы.