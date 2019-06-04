Вятско-Полянским электрическим сетям «Кировэнерго» исполнилось 50 лет

Производственному отделению филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» «Вятско-Полянские электрические сети» (ПО «ВПЭС») исполнилось 50 лет.

Предприятие-юбиляр было создано 1 июня 1969 года приказом Министра энергетики и электрификации СССР от 28.02.1969 г. и приказом Районного энергетического управления Кировэнерго № 91 от 27.05.1969 г. Однако его история началась гораздо раньше.

Становление энергетики южных районов Кировской области уходит корнями в сороковые годы XX века. С началом Великой Отечественной войны с запада России были эвакуированы крупные промышленные предприятия: Вятско-Полянский машиностроительный завод, Сосновский судостроительный завод, Усть-Люгинский обозостроительный завод. Толчком для развития энергетической отрасли послужило расширение этих заводов и ввод новых производственных мощностей: Краснополянского домостроительного комбината, Сосновской лесобазы и других. До появления Вятско-Полянских электрических сетей строительство высоковольтных линий электропередачи и подстанций 35-110 кВ велось отдельными энергоузлами. Разрозненно обслуживались и сельские электросети. С увеличением их числа назрела необходимость подключения южных районов Кировской области к Государственной энергосистеме.

Присоединение южных электросетей региона к Единой энергосистеме страны произошло с вводом в эксплуатацию ВЛ-110 кВ «Кутлу-Букаш — Вятские Поляны», ВЛ-35 кВ «Сюмси — Кильмезь» и ПС 35 кВ «Кильмезь» в 1967 году.

Эти линии электропередачи и подстанции находились в ведомстве Южного предприятия электрических сетей Кировэнерго. На базе Уржумского и Вятскополянского районов электрических сетей, которые выделились из Южных электросетей, в 1969 году было создано Вятско-Полянское предприятие электрических сетей Кировэнерго. Основной задачей нового предприятия стало надежное и бесперебойное электроснабжение промышленных и сельскохозяйственных потребителей Уржумского, Лебяжского, Малмыжского, Кильмезского и Вятскополянского районов Кировской области. На момент создания оно имело на балансе 9 подстанций 110/35 кВ, 479 подстанций 6-10/0,4 кВ, 351 км высоковольтных линий электропередачи 110-35 кВ и 2801 км распределительных сетей 10-0,4 кВ.

Вятско-Полянские электрические сети сегодня — самое отдаленное от областного центра производственное отделение филиала «Кировэнерго».

В зону ответственности предприятия входят эти же 5 районов электрических сетей, однако энергохозяйство предприятия со времени создания ПО «ВПЭС» стало в разы больше. Сегодня Вятско-Полянские сети обслуживают 29 подстанций 110/35 кВ, 1198 подстанций 6-10/0,4 кВ, 882,54 км высоковольтных линий электропередачи 110-35 кВ и 4207,18 км распределительных сетей 10-0,4 кВ. Площадь территории, на которой работает производственное отделение, составляет 10,57 тысяч квадратных километров. Количество потребителей — более 95 тысяч человек. За надежную работу электрооборудования отвечает профессиональный и слаженный коллектив из 327 сотрудников. Руководит им начальник производственного отделения Дмитрий Бусыгин.

«50 лет — это большой путь, — отметил в своем поздравлении коллективу-юбиляру заместитель генерального директора — директор филиала „Кировэнерго“ Владимир Колесников. — Не многие предприятия в Кировской области могут гордиться таким богатым прошлым. Вятско-Полянские сети — это симбиоз мудрости и молодости, новаторства и уважения к традициям. Как бы ни менялись названия: предприятие электросетей „Кировэнерго“, филиал „Кировэнерго“, производственное отделение — суть остается одна: Вятско-Полянские электрические сети — это сильное, самобытное предприятие, которое всегда славилось высоким профессионализмом и ответственным отношением к работе. Уверен, такому коллективу многое под силу: и решение ежедневных производственных задач, и реализация современных инновационных проектов. От всей души поздравляю каждого сотрудника предприятия-юбиляра. Благополучия, счастья, достойной и счастливой жизни вам! С праздником!»