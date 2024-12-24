Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей

Завершился Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор, организованный Ассоциацией российских банков (АРБ) и Банком Уралсиб. Финальное мероприятие прошло в Ассоциации российских банков, где были подведены итоги программы, начавшейся в августе 2024 года. Акселератор стал продолжением прошлогоднего успешного запуска и собрал около 400 заявок от перспективных проектов в области финансовых технологий.

Основная цель акселератора — создание независимой финансово-технологической экосистемы для поиска инновационных финтех-решений, направленных на создание новых сервисов для банков и повышение эффективности их работы. Проект предоставляет уникальную возможность стартапам представить свои инновационные продукты и идеи более чем 20 финансовым организациям. Программа охватывает как опытные банки, активно работающие с инновациями, так и те, кто только начинает погружаться в финтех-среду.

Эксперты акселератора проводят оценку и проверку финтех-решений для минимизации рисков и повышения их ценности для банков, включая разработку пилотных сценариев, содействие внедрению и поддержку выхода финтех-проектов на рынок.

«В 2024 году успешно завершился второй межбанковский акселератор, собравший почти втрое больше участников, чем его предшественник. Это свидетельствует о растущем интересе банков к инновациям и сотрудничеству. Мы с нетерпением ожидаем участия всех банков, принявших участие в первом и втором акселераторах, а также новых партнеров в 2025 году. Сегодня выступят три команды представят свои проекты, отобранные по результатам вашей обратной связи. Напомним, что каждый банк обладает полным правом на сотрудничество с любым участником. Также просим вас сообщать нам о подобных соглашениях, чтобы мы могли лучше понимать текущий спрос и направлять развитие программы в соответствии с актуальными потребностями банковской отрасли», — говорит Дмитрий Гришин, председатель комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли, директор по инновациям Банка Уралсиб.

Жюри акселератора назвало лауреатов этого года:

Сервис CoreGPT, маскирующий персональные данные пользователей в базах с помощью ИИ — был объявлен победителем межбанковского финтех-акселератора 2024 года.

KYC (know your client, знай своего клиента) сервис Dbrain, самостоятельно извлекает данные из документов за секунды, тем самым разгружая сотрудников, работающих с документами клиентов банка.

Сперанский, ИИ-сервис для быстрого анализа и согласования договоров в компании.

Оператором акселератора выступила Ассоциация «Финтех Старт», которая активно участвует в формировании финтех-экосистемы России и оказывает поддержку стартапам и инновационным проектам.

«Сегодня, в рамках традиционного расширенного заседания Комитета по инновациям АРБ, мы собрали членов комитета, представителей банков и трех финалистов нашего акселератора. Успех первой части акселерационной программы, отмеченный впечатляющими результатами и активным взаимодействием участников, вдохновляет нас на дальнейшую работу. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад в этот успех. После презентации финалистов, мы планируем обсудить стратегические направления и наметить амбициозные планы на будущее», — отмечает Председатель Правления АРБ Олег Скворцов.

Во второй части встречи Дмитрий Гришин представил доклад о трендах на 2025-2027 год, составленный на основании материалов ЦБ и Минцифры. Он позволил обсудить существующие потребности банков и альтернативные формы их поддержки. Бурный интерес участников вызывало обсуждение цифрового рубля.

Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор продемонстрировал высокую заинтересованность рынка в инновациях. Поддержка стартапов и разработка финтех-решений позволяют российским банкам оставаться конкурентоспособными, внедрять современные технологии и отвечать на вызовы цифровой трансформации. Третий набор в финтех-акселератор АРБ планируется в апреле 2025 года.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.