ВТБ запустил пилот оплаты по лицу в кафе и магазинах

ВТБ запустил оплату по биометрии в пилотных точках продаж — кафе и магазинах, реализовав ее через современные POS-терминалы. Это стало возможным благодаря подключению ВТБ к пилотному проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга. Об этом банк рассказал в преддверии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Первые точки продаж, в которых запущена оплата по биометрии от ВТБ на новых POS-терминалах, расположены в Москве и Сочи. Одна из таких точек — кофейня в Пресненском районе Москвы. Работу своего биоэквайринга на базе Android ВТБ продемонстрирует в рамках FINOPOLIS 2024.

Для запуска новой услуги ВТБ подключился в качестве банка-эквайера к пилоту НСПК. Ранее ВТБ присоединился к пилоту в качестве банка, клиенты которого могут оплачивать покупки по биометрии — в тех точках продаж, которые поддерживают технологию оплаты через платформу НСПК.

Для оплаты новым бесконтактным способом необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные в Единой Биометрической Системе (ЕБС) через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия», в банковских отделениях или в МФЦ. А также привязать оплату по биометрии к банковскому счету в приложении СБПэй. Непосредственно в момент покупки товара или услуги специальные терминалы на кассах торговых точек считывают биометрию клиента при помощи камер и технологии распознавания лица. После этого устройство передает биометрию в коммерческую биометрическую систему банка-эквайера, если данные подтверждаются, происходит платеж со счета клиента.

«Оплата по биометрии сегодня — как телефонная связь: чтобы она работала, нужно, чтобы клиент мог и совершать звонки, и принимать их. Так и с биометрией — необходимо, чтобы владельцы банковских счетов и карт могли совершать платежи, а точки продаж — принимать их. В слаженной работе обеих половин технологии биометрии — будущее отечественного финтеха. Когда вы хотите что-либо приобрести, вам не надо совершать никаких дополнительных действий, окружающие вас технологии буквально предугадывают ваши желания. К такому будущему финтеха мы стремимся сегодня», — отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

«Благодаря развитию технологий использование биометрии для приема оплаты становится возможным на компактных устройствах, наравне с классической картой и СБП. Такой способ расчетов с покупателями вызывает интерес у клиентов и бизнеса. Больше не обязательно носить с собой карты или доставать телефон для сканирования QR-кодов. У ритейла открываются новые возможности для коммуникаций с покупателем и совершенствования модели обслуживания, например, разграничение товаров по возрастным группам с проверкой при оплате или запуск персонифицированных программ лояльности», — рассказал Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

«В ближайшем будущем сервис биометрии станет сквозным для получения любых услуг и товаров здесь и сейчас, от идентификации вместо паспорта по лицу и до оплаты по лицу. Например, даже забыв дома телефон и кошелек, человек сможет зайти в общественный транспорт и оплатить проезд одним взглядом в камеру, пройти в офис на работе через биометрический терминал, купить себе обед и кофе и т. д. А самое главное, и банк, и клиент будут уверены, что никто посторонний не воспользуется его средствами — невозможно достаточно достоверно скопировать физиологические особенности человека, чтобы обмануть современные банковские системы защиты», — подчеркнул Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

«Наша задача создать единое целевое решение, которое позволит людям оплачивать покупки по биометрии в любом месте и с любого своего счета. Сегодня совместно с банками мы приступаем к масштабированию проекта по внедрению биоэквайринга и выводим его на новый уровень. Теперь оплачивать покупки по биометрии возможно не только в метро Казани, но и в ряде торговых точек. Присоединение ВТБ к пилотированию в качестве банка-эквайера — еще один шаг на пути построения кроссбанковских платформенных сервисов», — прокомментировал Дмитрий Дубынин, генеральный директор, председатель правления НСПК.

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