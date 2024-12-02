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ВТБ запустил дебетовые карты в новогоднем дизайне

В преддверии праздников ВТБ запустил дебетовые банковские карты в новогоднем дизайне. По прогнозам банка, карту в таком дизайне получат более одного млн клиентов.

Со 2 декабря клиенты могут выбрать один из двух оригинальных дизайнов: морозные узоры или зимний пейзаж.

Выпуск и обслуживание карт в новом дизайне бесплатно, пользователям сразу станут доступны все преимущества от ВТБ. Клиенты смогут проводить платежи и переводы без комиссий, снимать наличные более чем в 20 тыс. банкоматов по всей России и пользоваться специальными предложениями по вкладам и счетам.

В рамках обновленной программы лояльности держателям карт доступно до 15% кешбэка рублями на выбранные категории. Также пользователи сами выбирают себе категории кешбэка на следующий месяц: каждому клиенту доступно 3 категории, а при переводе зарплаты на карту — 4. Благодаря группам в «Семейном банке» все участники смогут получить дополнительный кешбэк 5% за покупки в супермаркетах. Семейные группы позволяют распределить траты и получить больше кешбэка благодаря 10 категориям, которые можно выбрать на семью.

Заказать карту в новом лимитированном дизайне можно на сайте банка, в ВТБ Онлайн или с помощью курьерской доставки в 2,8 тыс. городов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России No1000.