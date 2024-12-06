ВТБ запускает собственную платформу ЦФА

Банк России включил компанию «ВТБ Капитал Трейдинг», входящую в группу ВТБ, в реестр операторов информационных систем цифровых финансовых активов (ЦФА). Это позволит создать собственную площадку для выпуска и обращения ЦФА. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил член правления банка Виталий Сергейчук.

Появление платформы ЦФА в контуре ВТБ открывает банку и его дочерним компаниям возможности по запуску новых продуктов и сервисов для клиентов. Таким образом наши партнеры получат дополнительные инструменты для управления корпоративными финансами, а розничные клиенты — новые возможности для инвестиций и сбережений.

«На международном рынке мы наблюдаем различные тренды по токенизации. Это и традиционные финансовые инструменты, такие как депозиты, кредиты или ценные бумаги, а также активы реального мира, например, нефть, металлы или недвижимость, и наши проекты полностью поддерживают этот тренд. ВТБ обладает широкой экспертизой в сфере ЦФА как организатор, эмитент и инвестор. Линейку таких инструментов мы планируем расширять. Уже сейчас мы готовы предлагать крупнейшим клиентам индивидуальные решения на базе ЦФА, а коробочные решения будут появляться по мере развития функционала ЦФА в каналах реализации. Первый выпуск на нашей платформе состоится до конца 2024 года. Активная фаза ее развития придется на 2025 год», — сказал член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.

В этом году ВТБ первым в России предложил частным инвесторам ЦФА, привязанные к динамике стоимости физического квадратного метра в строящемся жилом комплексе класса премиум hideOUT. Сделка стала бенчмарком на рынке ЦФА.

Кроме того, ВТБ первым из российских банков приобрел гибридные цифровые права, удостоверяющие поставку отечественного оборудования. Эмитентом ЦФА выступил один из крупнейших российских разработчиков и производителей вычислительной техники — Группа Икс-Холдинг. Покупка техники с использованием гибридных цифровых прав создает основу развития нового направления на рынке финансовых услуг для корпоративных клиентов банка.

По состоянию на конец октября 2024 года количество выпусков ЦФА в России превысило 800 штук, их совокупный объём достиг 450 млрд рублей. При этом объем выпусков ЦФА группы ВТБ занимает около 20% и составляет 85 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.