ВТБ выявил три основные схемы обмана пенсионеров мошенниками

Самые распространенные в этом месяце схемы мошенничества, направленные на пенсионеров: обман с якобы перерасчетом пенсии, оформлением полиса ОМС и несуществующими скидками на ЖКУ. На эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров. Такова статистика ВТБ.

● Предложение о перерасчете пенсии

Мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии. Предлагают оформить заявление по телефону, для чего нужно назвать личные данные. Затем они просят назвать код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. СМС-код открывает доступ для входа в личный кабинет пенсионера на портале Госуслуги — мошенники смогут дистанционно войти в личный кабинет потенциальной жертвы, оформить кредиты на ее имя или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.

● Предложение скидки на ЖКУ

Мошенники звонят по телефону и рассказывают о фейковой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам. Неизвестные просят подтвердить, что пользователь является пенсионером и запрашивают персональные данные, а затем — код из СМС. Стандартно, эту информацию можно будет использовать для хищений или получения кредитов.

● Переоформление полиса ОМС

Неизвестные звонят от имени страховой компании и убеждают срочно «продлить» полис. Они запугивают приостановкой оказания медицинской помощи и предлагают оформить якобы новый электронный полис здесь и сейчас. Затем жертву просят скачать приложение Минздрава — однако это вредоносная программа, которая откроет преступникам доступ к устройству. Как вариант, мошенники могут попросить поделиться СМС-кодом для входа на Госуслуги.

Эксперты отмечают смещение внимания мошенников на людей старшего возраста — специально для пенсионеров разрабатываются сценарии, которые касаются базовых, жизненно важных вопросов, таких как обеспечение безопасности. Среди последних негативных трендов в этом случае — манипулирование вопросами страхования, контроля пенсии и самым повседневным и важным вопросом для людей старшего возраста — оплатой коммунальных услуг, от которых напрямую зависит комфорт.