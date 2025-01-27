Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
Срд, 29
ЦБ USD 98.26 -0.84 25/01
ЦБ EUR 103.19 -0.47 25/01
Нал. USD 100.50 / 99.95 27/01 16:25
Нал. EUR 105.50 / 105.85 27/01 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
32 985
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
41 442
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
51 429
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
45 072
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ВТБ выяснил самые частые вопросы предпринимателей к юристам

В 2024 году средний и малый бизнес на 40% увеличил спрос на юридические консультации. Об этом говорит статистика ВТБ по дистанционному юридическому сопровождению. Анализ обращений показал, что чаще всего вопросы у предпринимателей вызывают ответственность и контроль ведения бизнеса, налоги, договоры с контрагентами и наемными сотрудниками, а также господдержка.

«Предприниматели все более ответственно подходят к правовым вопросам ведения своего бизнеса. В прошлом году спрос на юридическую поддержку увеличился более чем на 40%. Специалисты предоставили клиентам порядка 135 тысяч консультаций по всем отраслям права. На рост обращений также влияет принятие новых законов, следование которым требует профессиональной помощи и экспертизы», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Вопросам ответственности и контроля предпринимательской деятельности были посвящены 16% запросов. Как правило, клиентов волновали условия привлечения ИП к административной ответственности за действия сотрудников и полномочия государственных органов во взаимодействии с бизнесом.

На вопросы налогообложения пришлось 13% от общего числа консультаций. Специалисты помогали клиентам разобраться в отличиях упрощенной и патентной систем налогообложения, порядке ведения отчетности, основаниях для уменьшения налоговой базы и других вопросах. На третьем месте — проверка контрагентов и составление договоров, а также разрешение споров с партнерами. Этим темам было посвящено более 10% консультаций. На трудовые отношения пришлось еще 9% обращений. Среди наиболее распространенных запросов — составление трудовых контрактов с наемными работниками, в том числе проработка условий о сохранении коммерческой тайны, или об ответственности в случаях производственных травм.

По теме господдержки бизнеса клиенты обращались к юристам в 6% случаев. Их интересовали условия госпрограмм и социальных контрактов с правом получения субсидии на запуск бизнеса. Среди других популярных тем обращений к юристам в 2024 году — закрытие ИП и совмещение статуса ИП и самозанятого, получение цифровой подписи, порядок уплаты фиксированных взносов за себя и сотрудников, подача уведомления в налоговую при продаже товара на платформе агрегатора за пределы РФ.

Специалисты сервиса помогают клиентам и с вопросами регионального уровня. Например, в Краснодарском крае предприниматели часто обращались к ним за консультациями по различным аспектам землепользования или административным нормам по соблюдению тишины в зоне курортного отдыха. В Санкт-Петербурге многим была нужна юридическая экспертиза, связанная с работой офиса в многоквартирных домах.