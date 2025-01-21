ВТБ внедрил новое решение для управления данными

ВТБ импортозаместил иностранную систему сбора, хранения и визуализации метаданных. Она помогает пользователям быстрее находить нужные сведения, анализировать влияние различных изменений и повышать качество данных, с которыми работает банк.

Метаданные — это данные о данных. До этого в банке использовали зарубежный каталог. В нем было более 22 миллионов записей о системах хранения данных: схемы, таблицы и многое другое, а также более 3 миллионов других метаданных. Специалистам приходилось изучать большой объем документации и даже анализировать программный код, чтобы разобраться в системе. Теперь все данные представлены в едином интерфейсе Open Metadata (OMD). Это значительно ускоряет работу и позволяет банку быстрее выводить на рынок новые продукты и услуги для клиентов.

«Реализован масштабный проект по внедрению автоматизированной системы ведения и учета метаданных на базе Open Metadata. Эта система помогает эффективно управлять и анализировать влияние изменений. Она также позволяет работать с большим объемом информации и упрощает взаимодействие между пользователями банка. Все необходимые данные из старой системы были перенесены в новую», — поделился Никита Рыбченко, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем, старший вице-президент ВТБ.

Каталог на базе Open Metadata выбрали по более чем двум десяткам критериев. У нового решения есть несколько преимуществ: основано на собственной архитектуре с ядром для сбора и хранения метаданных, легко переносится на новую платформу и интегрируется со словарем бизнес-терминов.

«Каталог метаданных можно сравнить с навигатором. Это инструмент, который помогает понять, как организованы данные на платформе. Он показывает расположение каждой таблицы и представления, а также путь данных: от процедуры загрузки до трансформации. Можно детализировать информацию до уровня полей или укрупнить ее до схем», — рассказала Светлана Бова, управляющий директор департамента ИТ-архитектуры, вице-президент ВТБ.

Инструмент особенно полезен системным аналитикам, проектировщикам, разработчикам и специалистам по качеству данных. Он позволяет им быстро находить и работать с нужными данными.