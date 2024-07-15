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ВТБ в первом полугодии увеличил выдачу розничных кредитов на 30%

ВТБ за первое полугодие 2024 года выдал более 1,4 трлн рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 30% больше результатов аналогичного периода прошлого года. Более половины выдач пришлось на ипотеку, 400 млрд рублей — на кредиты наличными и 305 млрд рублей — на автокредиты.

Июнь стал пиковым месяцем в первом полугодии благодаря тому, что спрос на ипотеку увеличился на 31% перед завершением господдержки-2020 и перезапуском «семейной» ипотеки. По итогам полугодия объем продаж ипотеки превысил 725 млрд рублей — с начала года ее оформили свыше 144 тысяч клиентов ВТБ.

Выдачи кредитов наличными превысили 400 млрд рублей, заняв чуть менее трети в общем объеме продаж. В автокредитовании заемщики провели почти 220 тысяч сделок на 305 млрд рублей — это уже превышает результат за весь прошлый год. Сегодня ВТБ выдает каждый четвертый автокредит в России.

«Июнь стал самой „горячей“ порой в сегменте розничного кредитования, учитывая завершение госпрограмм по ипотеке, на которую приходится больше половины всех сделок. Во втором полугодии рынок будет адаптироваться к новой кредитной реальности, влияние на которую может оказать дополнительное повышение ключевой ставки», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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