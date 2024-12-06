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ВТБ: в 2024 году количество операций через СБП в сегменте крупного бизнеса удвоилось

По итогам 2024 года ВТБ ожидает заметный рост как объёма, так и количества операций корпоративных клиентов через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса Игорь Острейко.

«ВТБ уделяет особое внимание развитию платёжных решений для сегмента крупного бизнеса. Банк обеспечивает разнообразие способов оплаты и продолжает развивать их. Мы отмечаем среди своих клиентов особый рост популярности Системы быстрых платежей — с учётом наблюдаемой динамики объём транзакций с использованием такого способа оплаты может достичь в 2024 году более 300 млрд рублей, что на 32% выше результатов прошлого года. При этом прогнозируется и рост количества операций — он составит более 300 млн. транзакций. Это в два раза больше показателей 2023 года», — отметил Игорь Острейко.

В течение 2024 года к обслуживанию по СБП в ВТБ присоединились крупные компании различных отраслей, в том числе железнодорожный транспорт и ритейл.

Система быстрых платежей позволяет принимать платежи по QR-коду и NFC за несколько секунд без использования банковских карт. ВТБ начал внедрять С2В-переводы через СБП для корпоративных клиентов в 2019 году. С момента запуска сервиса для этого типа операций к нему подключилось более 100 групп компаний-клиентов крупного бизнеса. Сейчас клиентам банка также доступны и В2В-переводы. Чтобы подключить услугу, компании необходимо иметь открытый счёт в ВТБ, подписать двухсторонний договор с банком и выбрать способ приёма платежей.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.