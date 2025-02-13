Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
-4°
Птн, 14
-3°
Сбт, 15
-4°
ЦБ USD 91.03 -3.02 14/02
ЦБ EUR 94.92 -3.09 14/02
Нал. USD 96.00 / 95.00 13/02 18:25
Нал. EUR 98.00 / 101.00 13/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
7 часов назад
626
Рязань, встречай: первый склад индивидуального хранения «1000 Кладовок...
Представьте, что ваши вещи — сезонная одежда, игрушки,...
10 февраля 11:56
6 017
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
4 февраля 12:12
16 197
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
3 февраля 17:04
17 603
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ВТБ увеличил продажи инвестиционных бриллиантов на 60%

Бриллианты продолжают демонстрировать высокий потенциал как защитный и долгосрочный инвестиционный инструмент. По итогам 2024 года количество сделок по инвестиционным бриллиантам в ВТБ увеличилось на 60%. Объем портфеля продаж драгоценных камней вырос на 46% и достиг 2,2 млрд рублей.

Состоятельные клиенты рассматривают бриллианты в качестве альтернативных инвестиций наравне с золотом, цены на которое сейчас рекордно высокие. В значительной мере росту интереса к бриллиантам способствовала отмена 20% НДС при их покупке физическими лицами у банков в 2022 году.

«Традиционно состоятельным клиентам мы рекомендуем формировать свой портфель на принципах диверсификации и для класса альтернативных инвестиций, куда относятся и драгоценные камни, выделять от 5% до 10%. Уникальность и редкость делают бриллианты особенно привлекательными в условиях растущей волатильности на финансовых рынках и ограничений для традиционных инвестиций. В 2025 году мы ожидаем дальнейший рост интереса инвесторов к драгоценным камням как защитному инструменту, позволяющему хеджировать валютные риски и диверсифицировать свой портфель в долгосрочной перспективе», — прокомментировала Оксана Семененко, вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ.

С 2023 года доступна опция обратного выкупа на все инвестиционные бриллианты независимо от того, была ли реализована опция ответственного хранения. С 2024 года инвестиционные бриллианты стали доступны как в Москве, так и во всех региональных офисах сети ВТБ Private Banking, а также клиентам ВТБ Привилегии.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама