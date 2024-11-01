ВТБ улучшает условия по накопительным счетам

С 1 ноября ВТБ улучшает условия по накопительным счетам в рублях: на 1 п.п. увеличивается базовая ставка и надбавка за совершение покупок по карте банка.

С 1 ноября ВТБ улучшает условия по накопительным счетам в рублях: на 1 п.п. увеличивается базовая ставка и надбавка за совершение покупок по карте банка. Максимальная приветственная ставка при начислении процентов на минимальный остаток составляет 22% годовых, при начислении процентов на ежедневный остаток — 21% годовых.

Владельцы накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, с 1 ноября могут получить до 20% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ. Кроме того, сохраняются текущие преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов, которые получают фиксированную надбавку +2 п.п. к базовой ставке.

«Накопительные счета — простой и удобный инструмент для тех, кто хочет получать высокую доходность от своих вложений и при этом всегда иметь возможность ими оперативно управлять. Это особенно актуально в конце года, когда многие планируют новогодние праздники и путешествия. Мы улучшаем условия по нашим накопительным счетам. В этом году они растут рекордными темпами: клиенты ВТБ открыли уже более 5,1 млн накопительных счетов, а общий объем портфеля накопительных счетов достиг 1,6 трлн рублей. ВТБ располагает целой линейкой накопительных продуктов — это и классический вклад со ставкой до 22% годовых и вклад с заключением договора по программе долгосрочных сбережений — до 28% годовых», — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

С 28 октября ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях — в среднем на 1 п.п. Максимальная ставка доступна по депозитам на полгода — до 22% годовых. Также на срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. При открытии депозита с одновременным заключением договора по программе долгосрочных сбережений процентная ставка составит до 28% годовых.

К концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29%, против 26% годом ранее.

ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35% с начала года, до 9,3 трлн рублей. К концу текущего года портфель ВТБ превысит 10 трлн рублей. Чаще всего открывают депозиты на полгода (47%), также увеличивается доля депозитов сроком на 1 год (17%).

Доходность до 22% годовых на ежемесячный минимальный остаток; доходность до 21% годовых на ежедневный остаток начисляется с 1 по 3 календарный месяц по накопительному ВТБ-Счету в рублях для клиентов, у которых баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составил менее 1 000 рублей. Для повышенной ставки действует ограничение по максимальной сумме в зависимости от пакета услуг, на сумму свыше максимальной действует базовая ставка. С 4 месяца, а также с 1-го месяца, если за 180 дней до открытия счета были остатки свыше 1 000 руб. на накопительных счетах и вкладах, максимально возможная ставка 20% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ-Счету до 30 млн. рублей при выполнении условий для применения надбавок: до +4% годовых за траты по дебетовым и кредитным картам ВТБ, +2% годовых за получение пенсии или зарплаты в ВТБ, на сумму свыше 30 млн руб. начисляется базовая ставка 14% годовых (для клиентов с пакетом услуг «Прайм+" и клиентов сегмента vip (вип)). Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка.

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