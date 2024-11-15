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ВТБ стал лидером рейтинга работодателей Forbes

ВТБ в четвёртый раз признан одним из лучших работодателей России по версии Forbes. Банк получил наивысший «Платиновый» статус во всех категориях рейтинга.

В исследовании приняли участие 167 крупных компаний, которые в соответствии с методологией были разделены на четыре группы — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Все компании, участвующие в рейтинге, оценивались по большому набору метрик, объединенных в три группы — «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». Для оценки компании предоставляли данные за 2023 год. По сумме баллов ВТБ получил наивысшую оценку во всех категориях.

«В условиях высочайшей конкуренции на текущем рынке труда сила и привлекательность твоего бренда работодателя является одним из ключевых конкурентных преимуществ. Мы постоянно совершенствуем рабочую среду и условия труда для наших сотрудников и внешних соискателей. Это способствует сохранению лидирующих позиций ВТБ на рынке труда — только в прошлом году мы приняли в свою команду более 13 тысяч сотрудников по всей стране. Мы очень рады тому, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нас как одного из самых привлекательных работодателей страны», — сказал руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама