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ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

В 2024 году россияне, которые пользуются банковскими программами лояльности, могут получить более 420 млрд рублей, сообщили в ВТБ. В 2023 году только от четырех крупнейших банков клиенты получили около 200 млрд рублей. В этом году сумма, которую выплатят все банки по программам лояльности, может вырасти более чем в 2 раза.

Банки предлагают кешбэк не только рублями, но и различными бонусами. Однако, согласно статистике, 68% пользователей предпочитают кешбэк именно рублями, даже если он будет меньше, чем бонусами.

«Сейчас самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка — супермаркеты (59%), ЖКХ (53%), аптеки (48%), покупки на маркетплейсах (35%), покупка одежды, обуви и аксессуаров (32%), АЗС и покупка автотоваров (28%). Мы увеличили инвестиции в программу лояльности практически в два раза, и ее обновление с переходом от бонусов к рублям сыграло важную роль в увеличении числа розничных клиентов и росте транзакционной активности», — отметил начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.