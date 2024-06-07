ВТБ рассказал, как определить, что клиент пришел за кредитом по наводке мошенников

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ПМЭФ-2024 в сессии «Защита прав граждан в интернете» рассказал про один из способов, как определить клиента, пришедшего в банк за кредитом по наводке мошенников.

По словам спикера, если клиент обращается в офис за кредитом, но у банка есть объективные причины подозревать влияние мошенников, — сотрудник может использовать так называемый «отрезвляющий триггер». Например, запросить одобрение от ближайшего родственника. «К нам приходят люди за кредитами, хотя часто даже не могут сказать зачем он им нужен. Ведут себя подозрительно. Лучший способ при этом вывести человека из транса — позвонить жене или кому-то из родственников», — рассказал Георгий Горшков. «Зачастую мошенники многократно влияют на человека и в большинстве случаев еще до визита в банк клиент сам отдает им свои персональные данные. Поэтому первая линия обороны в борьбе с мошенниками должна быть информационная. Необходимо рассказать о случаях и вероятных схемах мошенников своим родителям, детям, друзьям». Предотвратить мошеннические действия удалось благодаря работе технических средств, либо в диалоге с клиентами, когда сотрудники смогли отговорить клиентов отдать свои деньги злоумышленникам.

Сейчас в банке много инструментов для защиты денег: в онлайн-кабинете можно установить лимиты на операции, проверить посещаемость личного кабинета и заблокировать его при подозрении на мошенничество, поделиться подозрительной интернет-ссылкой или проверить номер телефона. Также можно подключить определитель номера, который работает даже в мессенджерах.

В 2023 году ВТБ спас от посягательств мошенников почти 11 млрд рублей, которые были на счетах частных клиентов. По итогам 1 квартала 2024 года банк выявил еще 3 млн подозрительных операций, удалось сохранить клиентам 2 млрд рублей.