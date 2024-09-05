ВТБ расширил программу поддержки предпринимателей Белгородской и Курской областей

Будут дополнительно реструктуризированы кредиты предпринимателей с бизнесом в пострадавших приграничных районах Белгородской и Курской областей. На один год можно получить отсрочку платежей по своим кредитам, проценты по ним банк возьмет на себя на срок до шести месяцев. Об этом на ВЭФ-2024 рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

Программой смогут воспользоваться все юрлица и ИП из пострадавших приграничных районов Белгородской и Курской областей, входящие в реестр субъектов МСП. Отсрочка на погашение основного долга и процентов по кредитному договору будет подключена на 12 месяцев, проценты по кредиту можно будет не выплачивать на срок до шести месяцев.

«У нас постоянно действует программа помощи клиентам пострадавших приграничных регионов. Это реструктуризация, кредитные каникулы, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание или другие меры. Компании уже обратились к нам за поддержкой с просьбой помочь реструктурировать их кредиты почти на 4 млрд рублей. Бизнес — это всегда долгосрочный проект, поэтому мы считаем важным создать для предпринимателей особые условия и расширяем меры помощи. Нашим клиентам предоставим отсрочку платежей на один год, а также проценты до шести месяцев выплачивать не надо будет — банк возьмет их на себя», — сообщил Руслан Еременко.

Для оформления реструктуризации заемщикам необходимо обратиться в банк любым доступным способом — дистанционно или в ближайшее отделение. Заявки рассматриваются максимально оперативно, в каждой конкретной ситуации специалисты банка подбирают подходящую программу поддержки. Клиенты из пострадавших приграничных районов, которые ранее уже воспользовались мерами поддержки банка, могут повторно обратиться за дополнительными мерами помощи.