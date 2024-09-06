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ВТБ прогнозирует увеличение среднего срока вкладов

По оценке аналитиков доля среднесрочных вкладов (на срок 6 мес. до 1 года) будет вытеснять долю коротких депозитов (от 3 до 6 месяцев). Об этом в рамках ВЭФ-2024 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевою ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 65% всех открываемых вкладов на рынке открываются на срок от 6 месяцев до 1 года. С начала года этот показатель увеличился уже на 13%. В нас он еще выше — 70%. Доля краткосрочных вкладов в нашем портфеле составляет лишь 13%, что говорит о готовности вкладчиков размещать средства „вдолгую“», — отметил Георгий Горшков.

По его словам, также снижается активность клиентов, которые в первой половине года постоянно перемещали средства из одного банка в другой, размещая средства на короткие сроки и ловя максимальную выгоду. «Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала», — отметил топ-менеджер ВТБ.

Он добавил, что в 2023 году рынок также был ориентирован на срок привлечения от 6 месяцев до 1 года, но его доля составляла только 40%. В 2022 году резко возросла доля краткосрочных вкладов (от 3 до 6 месяцев) с 4% до 23%.