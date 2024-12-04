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ВТБ прогнозирует рост объема трансграничных переводов на четверть

По оценкам ВТБ, в 2024 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка превысит 50 млрд рублей, что на 25% выше показателя 2023 года. Банк активно расширяет географию мгновенных переводов с зачислением в национальной валюте страны получателя рассказал в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

С января по ноябрь 2024 года розничные клиенты ВТБ совершили более 1,5 млн трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года. Их объем вырос на 18%, превысив 44 млрд рублей. Средний чек переводов снизился почти в пять раз по сравнению с прошлым годом, до 25 тысяч рублей. Это связано с популяризацией переводов через массовые сервисы — по номеру карты, телефона, с выдачей наличных. Лидерами по числу и объему переводов второй год подряд становятся Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

«Мы видим растущий интерес клиентов к мгновенным переводам за рубеж, поэтому продолжаем развивать собственную систему международных расчетов. Недавно сервис с зачислением в национальной валюте расширился еще на четыре направления, включая Казахстан. Растущий интерес клиентов к мгновенным переводам за рубеж подтверждает нашу стратегию расширения географии и улучшения качества сервисов», — отметил Георгий Горшков.

Сегодня розничным клиентам банка доступны более 20 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.

ВТБ также продолжает снижать комиссии на трансграничные переводы: сегодня тарифы варьируются от 0,2% до 1%, в зависимости от направления и способа перевода.

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