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ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса — 2024
Банк ВТБ по результатам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пятый год подряд получает наивысший класс «AAA+" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

Банк ВТБ по результатам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пятый год подряд получает наивысший класс «AAA+" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса (Компания с максимальным уровнем противодействия коррупции), подтвердив максимально высокий уровень организации работы банка по предупреждению и противодействию коррупции.

Цель рейтинга РСПП — повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению». Удельный показатель соответствия деятельности ВТБ данному стандарту — 100%.

По мнению экспертов рейтинга, банк ВТБ использует эффективные механизмы антикоррупционного комплаенс, демонстрирует приверженность принципу нетерпимости к коррупции, поддерживает высокий уровень риск-ориентированной культуры при реализации антикоррупционной политики, обеспечивая должный уровень информирования, обучения, повышения квалификации и развития антикоррупционных компетенций сотрудников.

Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса — 2024. Итоговый доклад Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса — 2024 опубликован на официальном сайте РСПП.

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