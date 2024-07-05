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ВТБ повысил для клиентов СМБ ставки по депозитам и неснижаемым остаткам
ВТБ предложил повышенные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам на счетах клиентов среднего и малого бизнеса.

ВТБ предложил повышенные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам на счетах клиентов среднего и малого бизнеса. Ставки на новых условиях выросли от 0,3% до 0,6% годовых, в зависимости от суммы размещения и вида сделки.

«Сегодня более 120 тысяч предпринимателей используют продукты ВТБ для получения дополнительного дохода, а объем размещенных в банке средств с начала года вырос до 3,8 трлн рублей. Повышенные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам для новых клиентов позволят большему числу предпринимателей и компаний получать дополнительный доход от размещения средств даже на короткий период — от одного дня», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Предпринимателям доступны продукты ВТБ по размещению временно свободных средств: депозиты с гибкими условиями и возможностью онлайн-управления, начисление процентов на среднемесячные, ежедневные и неснижаемые остатки, овернайты и автоовернайты — размещение средств на одну ночь. Клиенты могут самостоятельно подобрать продукт в онлайн-калькуляторе и подключить его в интернет-банке или мобильном приложении Бизнес Платформы ВТБ.

Предложение действует с 01 июля 2024 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в течении 30 дней с даты открытия первого расчетного счета в банке ВТБ (ПАО). Приветственные надбавки от 0,3% до 0,6% годовых для новых клиентов применяются при оформлении депозитов и неснижаемых остатков (НСО) в рублях РФ на сумму от 10 млн рублей. Конкретный размер ставки зависит от суммы размещения, вида и срока сделки.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама