ВТБ повышает ставки по депозитам

С 15 ноября ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установлена по депозитам на год — до 24% годовых, повышение составило сразу 2,5 п.п. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца.

С 15 ноября ВТБ улучшил условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установлена по депозитам на год — до 24% годовых, повышение составило сразу 2,5 п.п. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца.

Максимальная ставка для новых клиентов или текущих (при условии размещения новых для банка средств на депозите) по ВТБ-вкладу составляет:

· 24% годовых на 1 год;

· 23,5% годовых на 6 месяцев;

· 22,5% годовых на 3 месяца;

· 20% годовых на 3 года;

· 19% годовых на 1,5 или 2 года.

Кроме того, до 30% годовых увеличена максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода», который доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита составляет 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка или в ВТБ Онлайн на срок 3, 6 или 12 месяцев.

«В любой ситуации есть короткий отрезок времени, когда можно быстро сориентироваться и получить от сложившихся обстоятельств пользу. Этот навык успешно применяют все большее число наших розничных клиентов. Комбинация ПДС и вклада позволяет решить сразу две задачи — накопить на краткосрочные цели и обеспечить себе „подушку“ на долгосрочную перспективу. Этим важно пользоваться сейчас, поэтому — успейте сделать свою ставку с максимальной выгодой для себя», — заявил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

К концу года рынок привлечения в России может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 25%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 28%, против 26% годом ранее.

По итогам года портфель пассивов во всех валютах ВТБ вырастет в 1,5 раза, до 10,3 трлн рублей, из них только в рублях — 9,6 трлн.

Ставка до 24% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на срок 370 дней с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Процентные ставки в рублях при открытии на срок 370 дней на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока вклада: Базовая процентная ставка — 22% годовых, Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» — 2% годовых, Итоговая процентная ставка с учетом надбавок «Новый вкладчик», «Новые деньги» — 24% годовых.

ВТБ-Вклад: валюта вклада рубли; срок вклада определяется вкладчиком от 3 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика — без пополнения и снятия, только с пополнением, с пополнением и снятием; периодичность выплаты процентов на выбор вкладчика; минимальная сумма вклада от 10 тыс. рублей при открытии в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей при открытии в офисах Банка; максимальная сумма вклада для опций с пополнением/пополнением и снятием устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса/размера неснижаемого остатка, полная матрица максимальных сумм указана в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Итоговая процентная ставка складывается путем суммирования Базовой процентной ставки и Надбавок, действовавших исходя из фактического времени применения на каждый день срока действия вклада.

Базовая процентная ставка действует с момента открытия вклада до окончания срока действия вклада. Базовая процентная ставка (годовых) фиксированная, зависит от размера первоначального взноса или неснижаемого остатка, срока вклада, валюты, периодичности выплаты процентов (в конце срока вклада или ежемесячно), опций снятия и пополнения.

По ВТБ-Вкладу предусмотрены следующие виды надбавок в рублях:

1. Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» действуют с момента открытия вклада до окончания срока вклада. Применяется однократно. Надбавки применяются только при выборе опции без пополнения и снятия.

Надбавка «Новый вкладчик» доступна при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов/ накопительных счетов в Банке ВТБ (ПАО) от даты обращения клиента для открытия вклада (включая дату обращения).

Надбавка «Новые деньги» применяется только на Новые денежные средства.

Формула расчета Новых денежных средств = Совокупный остаток по Счетам на момент открытия вклада

минус

Сумма Новых денежных средств, размещенных на ВТБ-Вкладе (ах) в рублях и иностранной валюте в дату обращения клиента (для случаев, когда клиент уже открыл ВТБ-Вклад с надбавкой «Новые деньги» в рамках текущей даты)

минус

Максимальный совокупный остаток по Счетам в течение 90 дней до даты обращения (не включая дату обращения).

При расчете максимального остатка анализируются совокупные остатки на Счетах на протяжении 90 дней на 23:59:59 мск дня, предшествующего дате обращения клиента (включительно), и из них выбирается максимальное значение.

Счета — мастер-счета/ текущие счета/ накопительные счета/ срочные вклады, вклады «до востребования» в рублях и иностранной валюте.

При получении отрицательного или нулевого значения сумма Новых денежных средств приравнивается к нулю.

Средства, размещенные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату обращения клиента. Деньги будут считаться «новыми» только в день их поступления на счет клиента в ВТБ (наличным или безналичным путем), до 23:59 мск.

2. Базовые условия. Складывается путем суммирования надбавок «Пакет услуг» и «Пенсионер и/или Зарплатный клиент».

Надбавка «Пакет услуг» — действует с момента открытия вклада до окончания срока вклада. Банк проверяет принадлежность клиента к пакету услуг в момент открытия вклада.

Надбавка «Пенсионер и/или Зарплатный клиент» может применяться/ не применяться в течение срока действия вклада. Банк ежедневно до 23:30 по мск проверяет принадлежность клиента к определенному сегменту. Если клиент относится к сегменту, то со следующего дня по вкладу применяется Надбавка. Если клиент теряет принадлежность к сегменту, то со следующего дня Надбавка не применяется.

Если изменения по сегменту поступили после 23:30 по мск текущего дня, то изменения применяются через день.

Если клиент одновременно соответствует сегментам «Пенсионер» и «Зарплатный клиент», то надбавки между собой не суммируются.

Пенсионеры — физические лица, получающие пенсионные выплаты на счет, открытый в Банке ВТБ (ПАО). Надбавка применяется при условии, что с момента поступления последней пенсионной выплаты в размере 0,01 рубля прошло не более трех месяцев. Под «пенсионными выплатами» понимаются пенсионные выплаты, осуществляемые Социальным фондом Российской Федерации (суммы страховых пенсий, накопительных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, фиксированные выплаты к страховой пенсии, единовременные выплаты средств пенсионных накоплений, срочные пенсионные выплаты, выплаты средств пенсионных накоплений); выплаты, осуществляемые негосударственными пенсионными фондами, а также выплаты, поступающие от ведомств, (список ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение лиц проходивших военную службу, указан в Законе РФ от 12.02.1993 № 4468-1), при наличии в назначении платежа расчетного документа, на основании которого зачислены средства, буквосочетания «пенс».

Зарплатные клиенты — физические лица, обслуживаемые в рамках Договора о предоставлении и использовании банковских карт Пакета банковских услуг «Мультикарта», «Привилегия — Мультикарта», «Прайм +" Банка ВТБ (ПАО), заключенного в рамках зарплатного проекта, а также клиенты-физические лица, обслуживаемые в рамках Договора о предоставлении и использовании банковских карт Пакета банковских услуг Мультикарта», «Привилегия — Мультикарта», «Прайм +", получающие Зарплатные выплаты. Зарплатная выплата — зачисление денежных средств на сумму не менее 400 рублей хотя бы 1 раз за последние 3 месяца на банковский (мастер-счет, текущий) счет клиента-физического лица, открытый в Банке ВТБ (ПАО), к которому выпущена расчетная (дебетовая) карта, имеющие признаки выплат от работодателя в рамках трудовых отношений в соответствии с трудовым законодательством РФ с соответствующим назначением платежа (при наличии в назначении платежа одного из буквосочетаний: «перечисление заработной платы», «перечисление аванса заработной платы», «зарплат», «salary», «зараб платы», «з/п», «з/плата», «зар плат», «оплат труд», «отпуск», «преми», «стипенди», «вознагра», «аванс» (при условии исключения всех вариантов склонения выражения «Авансовый отчет», «Аванс под отчет» и «Аванс подотчетному лицу»)).

Максимальная доходность при выборе вклада без опции пополнения и снятия с выплатой процентов в конце срока на 370 дней от 10 тыс. руб. при открытии ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей — в офисах Банка:

Для клиентов без пакета услуг или с пакетом услуг «Мультикарта» до 22,4% годовых в рублях при условии перевода пенсии/ зарплаты в Банк ВТБ. Базовая процентная ставка — 22% годовых, Надбавки: «Пакет услуг» — не применяется, «Пенсионный и/или зарплатный клиент» — 0,4% годовых. Итоговая процентная ставка с учетом надбавок — 22,4% годовых.

Для клиентов с пакетом услуг «Привилегия — Мультикарта» до 22,90% годовых в рублях при условии перевода пенсии/ зарплаты в Банк ВТБ. Базовая процентная ставка — 22% годовых, Надбавки: «Пакет услуг» — 0,5% годовых, «Пенсионный и/или зарплатный клиент» — 0,4% годовых. Итоговая процентная ставка с учетом надбавок — 22,90% годовых.

Для клиентов с пакетом услуг «Прайм +" до 23% годовых в рублях Базовая процентная ставка — 22% годовых, Надбавки: «Пакет услуг» — 1% годовых, «Пенсионный и/или зарплатный клиент» — не применяется. Итоговая процентная ставка с учетом надбавок — 23% годовых.

Базовые условия (надбавки «Пакет услуг», «Пенсионер и/или Зарплатный клиент»), надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» между собой не суммируются.

Максимальная доходность до 8% годовых в китайских юанях достигается на сроке 370 дней с опцией без пополнения и снятия с выплатой процентов в конце срока вклада при открытии вклада на минимальную сумму от 1,5 млн китайских юаней в офисах Банка/ ВТБ-Онлайн для клиентов с пакетом услуг «Прайм+". Базовая процентная ставка — 7,80% годовых. Надбавка «Пакет услуг» — 0,2% годовых. Итоговая процентная ставка с учетом надбавки — 8% годовых.

По ВТБ-Вкладу в китайских юанях действуют Базовые условия, которые включают в себя Базовую процентную ставку и надбавку «Пакет услуг».

Надбавка «Пакет услуг» — действует с момента открытия вклада до окончания срока вклада. Банк проверяет принадлежность клиента к пакету услуг в момент открытия.

Максимальная доходность при выборе вклада без опции пополнения и снятия с выплатой процентов в конце срока вклада на сроке 370 дней от 1,5 млн китайских юаней при открытии в офисах Банка/ ВТБ-Онлайн:

Для клиентов без пакета услуг или с пакетом услуг «Мультикарта» до 7,80% годовых в китайских юанях. Базовая процентная ставка — 7,80% годовых, Надбавка «Пакет услуг» не применяется. Итоговая процентная ставка- 7,80% годовых.

Для клиентов с пакетом услуг «Привилегия — Мультикарта» до 7,90% годовых в китайских юанях. Базовая процентная ставка — 7,80% годовых. Надбавка «Пакет услуг» — 0,1% годовых. Итоговая процентная ставка с учетом надбавки — 7,90% годовых.

Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Продление вклада не предусмотрено.

При досрочном расторжении вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования».