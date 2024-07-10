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ВТБ подсчитал, сколько заработали его вкладчики за 6 месяцев
За шесть месяцев 2024 года клиенты ВТБ получили более 400 млрд рублей дохода по вкладам и накопительным счетам.

За шесть месяцев 2024 года клиенты ВТБ получили более 400 млрд рублей дохода по вкладам и накопительным счетам. В первом полугодии в банке открыли более 2,7 млн вкладов — это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 млн). Клиенты также открыли более 3 млн накопительных ВТБ-счетов с начала года. Средний «чек» одного ВТБ-вклада достиг 550 тыс. рублей, а ВТБ-счета — 345 тыс. рублей.

«Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года. Следуя за регулятором, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже значительно выросли с начала года. Самыми востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты, на которые приходится более 90% всех открытых вкладов. В первом полугодии наш ВТБ-вклад составил более 70% открытых в этом году вкладов», — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Для новых вкладчиков и при размещении новых денежных средств на депозите максимальная доходность по ВТБ-вкладу в рублях и китайских юанях в июле заметно увеличилась. Повышенную ставку также получат текущие клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ, а также иные средства из других банков.

Помимо классических депозитов и накопительных счетов в этом году розничным клиентам стал доступен еще один способ накопить деньги на любую финансовую цель для себя или третьих лиц — программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в течение трех лет. ВТБ Пенсионный фонд и банк ВТБ оформляют договоры по ПДС со второго квартала и всего за год намерены привлечь в программу 1 млн клиентов.

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