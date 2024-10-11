ВТБ открыл новый офис в Ряжске

ВТБ открыл новое отделение для обслуживания розничных клиентов в Ряжске. Офис выполнен в «легком» формате и расположен в самом центре города — на площади Советской, д. 1. Сюда легко добраться — рядом остановка общественного транспорта, есть парковочные места. Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва, суббота и воскресенье — выходные.

Пространство нового отделения оборудовано двумя рабочими местами и банкоматом. Клиенты и специалисты банка могут разместиться в комфортных креслах и на уютном диване. В точке продаж можно получить консультацию по интересующим вопросам и оформить все основные продукты и повседневные услуги банка.

«Это двенадцатое отделение ВТБ в Рязанской области. В августе мы открыли аналогичные точки продаж в Сасово и Касимове в рамках новой стратегии банка по расширению региональной сети. Одна из наших стратегических задач — предоставить всем нашим действующим и потенциальным клиентам возможность получить личную консультацию, совет или помощь финансового специалиста в удобной локации», — сказала управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

В рамках новой стратегии ВТБ планирует до конца 2026 года увеличить сеть своих отделений на 40%, до 1,8 тыс. точек по всей стране. В этом году банк откроет свыше 200 новых офисов, более половины из которых будут в новом «лёгком» формате. Развитие получит выездной канал обслуживания — через три года число населенных пунктов, в которых будет доступна курьерская доставка ВТБ, составит 23 тыс. К концу текущего года выездные сотрудники смогут доставлять карты банка во все города с населением более 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет — 1000 человек.