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ВТБ нарисовал портрет дальневосточного выездного менеджера

В доставке работают в основном люди 25-30 лет. Ограничений по возрасту нет: самому молодому сотруднику — 19 лет, а самому старшему — 50. Многие работают в графике стандартной рабочей недели — 5/2, некоторые выбирают схему 2/2. Студенты совмещают работу с учебой и отдают предпочтение формату неполного рабочего дня. Такова статистика ВТБ.

«На Дальнем Востоке мы увеличили число менеджеров выездного сервиса на 70%, а количество населенных пунктов для доставки наших продуктов — почти в 7 раз, до 60. В среднем сотрудники успевают обслужить до 15 клиентов в день, преодолевая около 50 км, а при посещении удаленных территорий — до 150 км», — об этом на ВЭФ-2024 рассказал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продаж ВТБ Василий Палаткин.

«Расширяя доступность выездного сервиса, мы обязательно учитываем региональные особенности, особенно климатические условия. На Дальнем Востоке мобильные менеджеры пользуются многими видами транспорта, включая различные переправы и паромы, чтобы в прямом смысле слова „дойти до каждого клиента“. Чаще всего здесь заказывают доставку дебетовых карт или перевод заработной платы, каждый десятый оформляет накопительные счета и депозиты. К концу года география доставки увеличится до 250 населенных пунктов, а срок доставки в большинстве случаев не будет превышать 24 часов», — уточнил спикер.