ВТБ начал применять NFC для защиты средств клиентов

ВТБ первым из российских банков запускает технологию самостоятельной разблокировки мобильного приложения с помощью смартфона и банковской карты с NFC-модулем. Это позволит за несколько кликов восстановить доступ в личный кабинет, если он был ограничен из-за подозрений на мошенничество. Об этом в преддверии FINOPOLIS 2024 рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Чтобы восстановить доступ в личный кабинет ВТБ Онлайн пользователю теперь достаточно выбрать опцию «разблокировать по NFC» и приложить банковскую карту к смартфону (с мобильным приложением на устройствах Android 6.0 и выше). После считывания карты клиент авторизуется в ВТБ Онлайн и спустя пару минут может вновь пользоваться мобильным онлайн-банком.

Раньше разблокировать личный кабинет можно было в отделении банка (этот способ выбирали около 80% клиентов), в банкомате (около 16%) или после звонка в контакт-центр (около 4%).

По прогнозам ВТБ, теперь до половины клиентов предпочтут самостоятельную разблокировку с помощью технологии NFC. Для всех остальных по-прежнему будут работать другие способы восстановления доступа к личному кабинету. Пока опция доступна для тех, кто сам заблокировал свой профиль. Вскоре она будет открыта и для тех, чей профиль заблокировал банк в связи с подозрением на взлом личного кабинета.

«При подозрении на мошенничество банки могут заблокировать профиль пользователя в мобильном банке. Конечно, ехать в офис для разблокировки неудобно, хотя и лучше, чем потерять свои деньги. Благодаря новым технологиям сделать это теперь можно за пару минут — достаточно поднести к вашему смартфону карту с NFC-чипом. А для пользователей смартфонов на iOS мы скоро разработаем разблокировку по селфи», — заявил Георгий Горшков.

ВТБ также запустил технологию, которая позволяет отвязать все устройства с доступом к мобильному приложению или веб-версии ВТБ Онлайн или сразу заблокировать доступ к нему с возможностью восстановления через банкомат, отделение или по NFC. После сброса сессий доступ злоумышленникам будет заблокирован. Такая опция уже доступна по звонку в колл-центр, через отделения банка, а также скоро запустится в веб-версии. Отвязку устройств вместо блокировки уже выбирают более 40% всех обратившихся в контакт-центр.

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