«ВТБ Мои Инвестиции» расширили сеть личного инвестконсультирования в регионах

Сервис Advisory PRO от ВТБ Мои Инвестиции стал широко доступен не только в «цифре», но и лично. С инвестконсультантом можно «встретиться» в любое время, в любом часовом поясе и в любой точке Земли — в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». В соответствии со стратегией ВТБ на 2024-2026 годы розничный брокер банка начал расширение сети личного инвестиционного консультирования Advisory PRO. Двадцатым городом — стали Набережные Челны. Самый восточный регион России, где физически присутствуют инвестконсультанты ВТБ Мои Инвестиции — Иркутск. Скоро эта сеть покроет всю Россию — от Владивостока до Калининграда.

Сегодня клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» могут лично встретиться с консультантами для разработки стратегии с Advisory PRO в 20 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Ижевске, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Уфе, Омске, Саратове, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах. При выборе города присутствия «ВТБ Мои Инвестиции» оценивает в том числе численность населения и экономический потенциал региона.

«Инвестконсультант — высококвалифицированный специалист на финансовых рынках, который обладает богатым опытом работы с различными классами инструментов. Как правило, у него имеет экономическое и финансовое образование. В сети „ВТБ Мои Инвестиции“ есть и люди с техническим или математически образованием, которые отлично показывают себя на рынке ценных бумаг, так как для эффективной торговли необходим четкий расчет и оценка возможных вариантов развития ситуации. Задача инвестконсультанта — помогать клиентам принимать взвешенные решения на рынке ценных бумаг, он сопровождает клиента на всем пути инвестирования. Все это позволяет клиенту сохранить время и получить уже готовую выжимку из лучших инвестидей, клиенту остается лишь только принять решение», — говорит управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Арсен Никогосян.

Инвестиционное консультирование в «ВТБ Мои Инвестиции» предлагает клиенту линейку продуктов под различные финансовые запросы и цели. Так, начать путь в инвестициях клиент может от 50 тыс. руб. с помощью Робота-советника в мобильном приложении, выбрав одну из предложенных командой экспертов стратегий. Для клиентов с суммой инвестиций от 1 млн руб., которым необходим более продвинутый сервис для инвестиций, предлагается услуга Advisory Lite с более гибким подходом к формированию портфеля и аналитической поддержкой в чате приложения. Воспользоваться Advisory Pro могут клиенты с суммой инвестиций от 10 млн рублей. После подключения клиента к сервису инвестконсультанты брокера «ВТБ Мои инвестиции» оценивают его финансовое состояние и на основе указанных им целей разрабатывают персональную стратегию управления финансами. После этого клиент совместно с экспертом брокера выбирают подходящие активы. Человеку остается лишь только принять решение, и деньги начинают работать.

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