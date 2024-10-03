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«ВТБ Мои Инвестиции» оценили дивиденды в период высоких ставок

Дивидендные выплаты российских компаний на горизонте 12 месяцев могут составить около 4,4 трлн рублей. Такой прогноз эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» дали в инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 года.

«Суммарный размер дивидендных выплат на горизонте 12 месяцев может составить около 4,4 трлн рублей, из которых на акции в свободном обращении в России приходится более 500 млрд рублей (6,5х среднедневного торгового оборота). До конца года ожидаются дивиденды на сумму около 1,4 трлн рублей, из которых 200 млрд рублей придется на акции в свободном обращении», — говорится в стратегии.

«Высокие ставки мотивируют компании погашать долг и быть избирательными при определении размера дивидендов. Дивидендные выплаты компаний с отрицательным чистым долгом, а также госкомпаний с комфортной долговой нагрузкой имеют меньшие риски сокращения на горизонте 12 месяцев. Отмечаем, что коэффициент реинвестирования дивидендов в акции инвесторами может быть ниже исторического уровня в 20-30% из-за высоких ставок по депозитам», — говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте 12 месяцев составляет больше 10%. Это ниже ставки по депозитам и доходности фондов денежного рынка.