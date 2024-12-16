Всё лучшее — детям: в Рязани появится дом с собственной колясочной на этаже и детским садом во дворе.

Всё лучшее — детям: в Рязани появится дом с собственной колясочной на этаже и детским садом во дворе.

При строительстве современных высоток всё больше внимания стало уделяться созданию среды для семей с детьми. Теперь во дворах обязательно делают безопасные детские площадки, а также нередко строят рядом школу или детский сад.

С особой ответственностью к созданию комфортной среды для семей с детьми подошли в строящемся в районе Дашки-Песочня жилом квартале Огни.

Стоит отметить, что на инфраструктуру богат и сам район. Здесь в шаговой доступности расположено более десятка школ и детским садов, есть парки и скверы, остановки общественного транспорта, а прямо рядом с ЖК Огни находится гипермаркет Глобус.

Что касается жилого квартала, застройщик позаботился об удобстве семей с детьми буквально на каждом шагу. Большой зеленый двор займет более 50% проекта и обеспечит жителей пространством для отдыха, детской и спортивной площадками и собственным детским садом. Особенно уютным район будет в вечернее время — с многоуровневым освещением квартала, которое создаст безопасную атмосферу, приятную для прогулок.

В каждом подъезде оборудована колясочная зона, а в некоторых секциях она будет прямо на этаже.

Планировки здесь тоже ориентированы на семьи. Имеются как уютные 2-комнатные 37 м², так и большие квартиры-трансформеры. Все они доступны по семейной ипотеке от 4,1% с первым взносом от 20,1%.

Например, для семьи с одним ребенком идеально подойдет планировка с 2 небольшими отдельными спальнями. Такая квартира обойдется недорого, и при этом у всех будет свое личное пространство.

Семье с 2 или даже 3 детьми, конечно, нужно больше пространства, например, как в просторной квартире 60,74 м². Здесь большая детская, большая кухня-гостиная и очень много места для хранения. А самое главное — у родителей есть мастер-спальня, в которой всегда можно уединиться и отдохнуть.

Больше семейных и 1-комнатных планировок доступно на сайте застройщика или по телефону +74912247000.

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Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Цена 2726200р указана за квартиру 30,18 м². Предложение ограничено, не оферта.