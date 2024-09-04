Все продукты ВТБ станут доступны клиентам РНКБ до конца года

ВТБ начинает обслуживать клиентов в отделениях РНКБ в Крыму: до конца года в 132 офисах РНКБ станут доступны продукты и сервисы ВТБ для розничных клиентов, малого и среднего бизнеса. Об этом в первый день ВЭФ-2024 рассказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Начало обслуживания клиентов в Крыму и Севастополе — важный этап интеграции РНКБ в ВТБ. Уже к концу этого года жители полуострова смогут воспользоваться всеми финансовыми услугами ВТБ, а к активной фазе объединения мы приступаем в 2025 году. Вместе с командой РНКБ мы предложим крымчанам максимально выгодные банковские продукты и самый современный цифровой банк», — сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Основной задачей интеграционного процесса станет предоставление клиентам РНКБ еще более выгодных условий обслуживания. Жителям региона станут доступны продукты ВТБ: вклады, накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты и финансовые услуги. Также ВТБ продолжит оформлять на полуострове автокредиты и ипотеку, о запуске которых банк объявил весной этого года.

Клиенты среднего и малого бизнеса РНКБ и предприниматели, зарегистрированные в Крыму и Севастополе, могут не только бесплатно открыть расчетный счет, но и в качестве приветственного предложения получить специальные льготные условия обслуживания на пакетах услуг на 12 месяцев, а также доступ ко всей продуктовой линейке и Бизнес Платформе ВТБ с более чем 80 сервисами для бизнеса: кредитами и гарантиями, в том числе с онлайн-оформлением и программами господдержки, депозитами и другими накопительными продуктами с повышенными ставками, всеми видами специальных счетов, физическими и виртуальными бизнес-картами, сервисами и возможностями для ВЭД группы ВТБ и многим другим.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама