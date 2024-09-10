Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-6 самых выгодных вкладов на 3 года

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-6 рейтинга самых прибыльных трехлетних вкладов в рублях, подготовленного порталом Банкирос.ру . При составлении рейтинга эксперты проанализировали продукты российских банков, размещенные на Bankiros.ru, которые можно открыть онлайн. Для сравнения доходности и других параметров был взят условный вклад с суммой размещения 115 тысяч рублей.

При сравнении вкладов аналитики портала в первую очередь учитывали такие параметры как процентная ставка, доходность по вкладу через три года, условия выплаты по процентам, надежность банка, условия досрочного расторжения, возможность пополнения и снятия денег.

В начале августа Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Доходность по вкладам вида «Доход» составляет 17,20 — 20,71% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 19% годовых* с учетом капитализации на сроке 181 день — при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в офисах Банка.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.