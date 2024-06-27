Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 самых прибыльных трехмесячных вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых прибыльных вкладов в рублях на 3 месяца, подготовленного порталом Банки.ру . При сравнении вкладов эксперты портала, в первую очередь, учитывали процентную ставку — номинальную и эффективную, а также дополнительные опции (пополнение, частичное снятие), порядок выплаты процентов, возможность увеличения процентной ставки и условия досрочного расторжения. В случае, если банк предлагает на выбор опции по капитализации или ежемесячной выплате процентов, при составлении рейтинга учитывалась процентная ставка при условии капитализации процентов. Рейтинг составлен по предложениям банков, размещенным на Банки.ру на 19.06.2024 года. Учитывались вклады с минимальной суммой для открытия вклада до 500 000 рублей.

8 июня Банк Уралсиб повысил ставки по линейке вкладов вида «Доход». Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 16,11 — 18,20% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Максимальную доходность (18,2% годовых с учетом капитализации) могут получить новые клиенты*, разместившие во вклад «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей на срок 181 день, а также клиенты банка, разместившие во вклад «Доход | Private» от 10 000 000 рублей на срок 1100 дней — при наличии пакета услуг «Private».

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентная ставка устанавливается только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открываются в соответствии со стандартными тарифами Банка. Срочный вклад вида «Доход» в российских рублях для новых клиентов доступен для открытия только в офисах Банка.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывает 214 точек продаж, 1380 банкоматов и 274 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.