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Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых прибыльных годовых вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 самых прибыльных годовых вкладов, по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения 30 крупнейших банков на Банки.ру на 11 марта 2025 года, при этом учитывались вклады с минимальной суммой для открытия до 500 000 рублей.

При сравнении предложений эксперты в первую очередь учитывали процентную ставку (номинальную и эффективную), а также учитывали возможности пополнения и частичного снятия средств, порядок выплаты процентов, опции повышения процентной ставки и условия досрочного расторжения. В случае если банк предлагал выбор между капитализацией и ежемесячной выплатой процентов, в рейтинге учитывался вариант с капитализацией.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 17,50 до 20,80% годовых с учетом капитализации процентов — в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год — до 20,55% годовых с учетом капитализации процентов, а также на сроке 9 месяцев (271 день) — до 20,80% годовых с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 марта 2025 года насчитывает 200 точек продаж, 1374 банкомата и 230 платежных терминалов.