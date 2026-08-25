Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 рейтинга лучших годовых вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга наиболее выгодных годовых вкладов в рублях в августе, по версии Банки.ру.

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга наиболее выгодных годовых вкладов в рублях в августе, по версии Банки.ру .

Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по объему вкладов физлиц в финансовом рейтинге Банки.ру ( на 01.07.2026 г. ), доступные в базе данного финансового маркетплейса. В итоговом рейтинге продукты ранжированы по размеру эффективной процентной ставки. В исследовании не участвовали вклады, ставка по которым привязана к значению ключевой ставки Банка России. При наличии у банка двух идентичных вкладов с подходящей под условие эффективной ставкой выбор отдавался вкладу с более гибкими условиями для вкладчика, такими как возможность пополнения вклада или онлайн-оформление. Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 13 августа 2026 года.

Сейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб варьируется от 8,70% до 13,55% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1 100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1140 банкоматов.