Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в апреле 2026 года, по версии портала Выберу. ру. Аналитики изучили условия депозитов в юанях в российских банках из Топ-100 по размерам активов (на 01.03.26 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в апреле 2026 года, по версии портала Выберу. ру . Аналитики изучили условия депозитов в юанях в российских банках из Топ-100 по размерам активов ( на 01.03.26 г. ) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга эксперты обращали внимание, в первую очередь, на ставку, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов (включая возможность капитализации). Кроме того, учитывались возможность дистанционного открытия вклада, порядок пополнения и снятия средств, а также условия досрочного расторжения договора вклада и другие параметры.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2,00% до 4,50% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада -181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 мая 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1156 банкоматов.