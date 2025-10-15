«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

Москва, 14 октября. За девять месяцев этого года «Виртуальный помощник» Билайна общался со спамерами и мошенниками 160 млн минут, то есть примерно 111 тыс. дней, или более 300 лет. Всего с января по сентябрь он заблокировал около 1,4 млрд нежелательных вызовов, общее количество выявленных спам-звонков превысило 3 млрд. Группа быстрого реагирования оператора проанализировала данные о вредоносной активности и назвала самые распространенные схемы мошенничества.
Пик активности злоумышленников пришелся на июль, когда было заблокировано больше 190 млн опасных звонков. В топ популярных мошеннических схем вошли:
- сообщение об угрозе безопасности от силового органа (МВД, ФСБ), госучреждения (Роскомнадзор), службы безопасности компании или сервиса («Госуслуги», банк
и т. д.);
- обращение от управляющей компании по поводу замены ключей к домофону;
- требование от поликлиники заменить физический медицинский полис на электронный;
- звонок от почтовой или курьерской службы по поводу получения посылки или заказного письма;
- предложение инвестировать в фонд — например, якобы аффилированный с «Газпромом»;
- звонок от пенсионного фонда или соцслужб по поводу перерасчета пенсии или других социальных выплат.
Чаще всего мошенники и спамеры звонят жителям южных регионов страны, на втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. При этом они обычно нацеливаются на людей старших поколений: средний возраст атакуемых клиентов-женщин составляет 51 год, мужчин — 46 лет. Большинство атак происходят в будни — судя по всему, в выходные злоумышленники предпочитают отдыхать. Однако это не повод ослаблять бдительность.
Чтобы снизить риски попасть на крючок и избавить от лишнего стресса себя и своих близких, особенно старших родственников, в приложении Билайна можно подключить PRO-версию сервиса
Также недавно Билайн добавил в PRO-версию бесплатную опцию «Запись звонков» — она уже доступна на Android-устройствах и в ближайшее время заработает на iPhone. При ее подключении оператор сохраняет аудиозапись каждого разговора с текстовой расшифровкой и краткой выжимкой — это новинка, которая пока не имеет аналогов на рынке. За расшифровку и подготовку краткого содержания разговоров отвечает собственное программное обеспечение Билайна.
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) — одна из крупнейших в России цифровых компаний, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудиоаналитики, решений для умного города, а также ESG.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636
