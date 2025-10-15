«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

Москва, 14 октября. За девять месяцев этого года «Виртуальный помощник» Билайна общался со спамерами и мошенниками 160 млн минут, то есть примерно 111 тыс. дней, или более 300 лет. Всего с января по сентябрь он заблокировал около 1,4 млрд нежелательных вызовов, общее количество выявленных спам-звонков превысило 3 млрд. Группа быстрого реагирования оператора проанализировала данные о вредоносной активности и назвала самые распространенные схемы мошенничества.

Пик активности злоумышленников пришелся на июль, когда было заблокировано больше 190 млн опасных звонков. В топ популярных мошеннических схем вошли:

сообщение об угрозе безопасности от силового органа (МВД, ФСБ), госучреждения (Роскомнадзор), службы безопасности компании или сервиса («Госуслуги», банк и т. д. );

); обращение от управляющей компании по поводу замены ключей к домофону;

требование от поликлиники заменить физический медицинский полис на электронный;

звонок от почтовой или курьерской службы по поводу получения посылки или заказного письма;

предложение инвестировать в фонд — например, якобы аффилированный с «Газпромом»;

звонок от пенсионного фонда или соцслужб по поводу перерасчета пенсии или других социальных выплат.

Чаще всего мошенники и спамеры звонят жителям южных регионов страны, на втором и третьем местах с небольшим разрывом — Центральный регион и Москва. При этом они обычно нацеливаются на людей старших поколений: средний возраст атакуемых клиентов-женщин составляет 51 год, мужчин — 46 лет. Большинство атак происходят в будни — судя по всему, в выходные злоумышленники предпочитают отдыхать. Однако это не повод ослаблять бдительность.

Группа быстрого реагирования Билайна создана для обеспечения информационной безопасности и экстренной помощи клиентам компании. Клиент, который подозревает, что он стал жертвой одной из этих или любой другой мошеннической схемы, может связаться с группой с помощью электронного консультанта Билайна по номеру 0611 или в чате мобильного приложения. Сотрудники подключаются в течение минуты, помогают понять, что произошло, и принять необходимые меры.

Чтобы снизить риски попасть на крючок и избавить от лишнего стресса себя и своих близких, особенно старших родственников, в приложении Билайна можно подключить PRO-версию сервиса «Моя безопасность» с усиленной ИИ-защитой. Во время потенциально опасных звонков искусственный интеллект анализирует звуковую волну и речевые маркеры — и прерывает разговор, если обнаруживает признаки мошенничества. ИИ-защита была запущена в сентябре, счет на атаки, выявленные с ее помощью, уже идет на сотни.

Также недавно Билайн добавил в PRO-версию бесплатную опцию «Запись звонков» — она уже доступна на Android-устройствах и в ближайшее время заработает на iPhone. При ее подключении оператор сохраняет аудиозапись каждого разговора с текстовой расшифровкой и краткой выжимкой — это новинка, которая пока не имеет аналогов на рынке. За расшифровку и подготовку краткого содержания разговоров отвечает собственное программное обеспечение Билайна.

