Отличная новость для тех, кто планировал приобретать недвижимость и ждал выгодных цен — в жилом комплексе Шереметьевский квартал открылись продажи нового пула квартир.
Сейчас по стартовой стоимости доступны студии, 1-комнатные и семейные 2-комнатные квартиры. В каждой — эргономичная планировка, которая легко подстраивается под самые разные жизненные сценарии. Стоимость квартир начинается от 2,2 млн рублей.
Застройщик предлагает комфортные инструменты оплаты: семейная ипотека со ставкой 4,1% на весь срок, рассрочка, наличные, трейд-ин, военная ипотека и другое.
Также при бронировании до 20 февраля покупатель может получить скидку 7000 рублей на каждый квадратный метр.
ЖК Шереметьевский квартал является одним из лучших в Рязанской области. Он имеет самый высокий рейтинг Единого Ресурса Застройщиков — 5 из 5, а также является финалистом всероссийского конкурса ТОП ЖК.
Проект представляет из себя 17 высоток с видовыми квартирами, школой и садом на территории, а также богатой инфраструктурой. Рядом удобная транспортная развязка, множество остановок общественного транспорта, до центра можно добраться всего за 15 минут.
Подробнее о комплексе вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +7 (4912)247000
Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
В ЖК Шереметьевский квартал открылись продажи нового пула квартир по минимальным ценам
Отличная новость для тех, кто планировал приобретать недвижимость и ждал выгодных цен — в жилом комплексе Шереметьевский квартал открылись продажи нового пула квартир.
Сейчас по стартовой стоимости доступны студии, 1-комнатные и семейные 2-комнатные квартиры. В каждой — эргономичная планировка, которая легко подстраивается под самые разные жизненные сценарии. Стоимость квартир начинается от 2,2 млн рублей.
Застройщик предлагает комфортные инструменты оплаты: семейная ипотека со ставкой 4,1% на весь срок, рассрочка, наличные, трейд-ин, военная ипотека и другое.
Также при бронировании до 20 февраля покупатель может получить скидку 7000 рублей на каждый квадратный метр.
ЖК Шереметьевский квартал является одним из лучших в Рязанской области. Он имеет самый высокий рейтинг Единого Ресурса Застройщиков — 5 из 5, а также является финалистом всероссийского конкурса ТОП ЖК.
Проект представляет из себя 17 высоток с видовыми квартирами, школой и садом на территории, а также богатой инфраструктурой. Рядом удобная транспортная развязка, множество остановок общественного транспорта, до центра можно добраться всего за 15 минут.
Подробнее о комплексе вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +7 (4912)247000
Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481