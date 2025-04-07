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В жилом квартале Огни открылись продажи нового пула квартир по минимальным ценам

Отличная новость для тех, кто планировал приобретать недвижимость и ждал выгодных цен — в жилом квартале комфорт-класса Огни открылись продажи нового пула квартир.

Сейчас по стартовой стоимости доступны студии, 1-комнатные и семейные 2-комнатные квартиры. В каждой — эргономичная планировка, которая легко подстраивается под самые разные жизненные сценарии. Стоимость квартир начинается от 3,1 млн рублей.

Застройщик предлагает комфортные инструменты оплаты: семейная ипотека со ставкой от 5,99% на весь срок, рассрочка, наличные, трейд-ин, военная ипотека, донорская ипотека 6% и другое.

Также при бронировании до 30 апреля покупатель может получить скидку 5000 рублей на каждый квадратный метр.

Например, хорошим вариантом для семьи может стать 2-комнатная квартира с панорамной стеной и видом на Окские луга. В просторной кухне гостиной достаточно места — здесь можно играть в настольные игры всей семьей по вечерам или весело отмечать дни рождения, позвав в гости бабушек и дедушек. А после праздника отправиться отдыхать в свою личную изолированную спальню.

Также в проекте доступен большой выбор 1-комнатных квартир. Например, планировка 40,15 м². В ней сразу 4 функциональные зоны: прихожая, гостевая, спальня и кухня. Здесь будет комфортно как одному хозяину, так и молодой паре. Пока один отдыхает в спальне, другой может встретиться с друзьями или посмотреть телевизор в гостевой зоне.

Жилой квартал Огни строится в районе Дашково-Песочня, в шаговой доступности от гипермаркета Глобус. Вокруг — уже сложившаяся богатая инфраструктура со школами, садами и другими службами, а внутри — уютный двор с многоуровневым освещением, современной детской площадкой и собственным детским садом.

Сам дом строится из кирпича, благодаря чему в квартирах, которых на этаже всего 4, обеспечена улучшенная тепло- и шумоизоляция. Кроме того, на первом этаже каждого подъезда оборудована колясочная, что точно оценят мамы малышей.

Подробнее о комплексе вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +7 (4912)247000

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная декларация на сайте наш. дом. рф. Цена 3,1 млн руб указана за квартиру 30,18 м². Предложение ограничено, не оферта.