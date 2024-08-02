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В ВТБ рассказали, сколько продержатся экстра-высокие ставки по депозитам

Экстра-высокие ставки по депозитам впервые в России держатся на протяжении уже восьми месяцев подряд, и до конца года снижения доходности по вкладам и накопительным счетам не ожидается. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В России рекордно долго держатся максимальные ставки по депозитам, мы не ожидаем их снижения до конца года. Экстра-ставки связаны с высоким значением главного индикатора денежного рынка. На протяжении восьми месяцев подряд — с декабря 2023 года по июль 2024 года — ключевая ставка зафиксировалась на уровне 16%, а сейчас дошла до отметки 18%. Ранее она достигала пиковых значений в 2015 году — 17% и 2022 году — 20%, но длительность нахождения на этом уровне не превышала двух месяцев», — рассказал Георгий Горшков.

Максимальная средневзвешенная банковская ставка, рассчитываемая регулятором среди десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в январе 2015 года преодолевала значение 15,63% годовых, в марте 2022 года — 20,51% годовых. По данным Центробанка, на последнюю декаду июня 2024 года этот показатель был равен 16,08% годовых.

В условиях высоких значений ключевой ставки особую актуальность приобретают инструменты, доходность которых к ней привязана.

«В период высоких ставок вкладчики внимательно следят за изменением рынка и ищут наиболее привлекательные варианты для приумножения средств. Сегодня на рынке есть продукты, доходность по которым привязана к „ключу“. В ближайшее время смягчения ДКП не ожидается, что делает их особенно актуальными», — добавил Георгий Горшков.