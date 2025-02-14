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В ВТБ назвали решение ЦБ «точкой оптимума» для экономики

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов назвал сохранение ставки ЦБ на уровне 21% новой «точкой оптимума». По его мнению, это позволит сохранять баланс в экономике.

«Это больше не борьба с инфляцией любой ценой, а нахождение оптимума по недопущению рецессии. Мое мнение: что не так важно, какая ставка, да, мы можем прожить и с 21% (и это почему большинство прогнозирует сохранение этой ставки долгое время), балансируя другие регуляторные меры так, чтобы экономика получала инвестиционную кредитную подпитку», — сказал Пьянов в эфире РБК ТВ.

По его словам, самые интересные прогнозы будут по инфляции и кредитованию.«Я ожидаю, что в целом (по итогам года) все равно кредит вырастет на 8, может быть, 10% совокупно — розничный и корпоративный», — отметил топ-менеджер.

«Двузначные инфляционные ожидания населения на локальном максимуме, предприятия закладывают инфляцию 10,7% в свой бизнес-план и вынуждены его выполнять. Все эти факторы говорят о том, что никаких оснований для смягчения денежно-кредитной политики нет», — добавил Дмитрий Пьянов.